Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı

DİYARBAKIR'da bir hafta önce Hacire Akar'ın dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mehmet Akar için başlattığı oturma eyleminin ardından Çetinkaya ailesi de 17 yaşındaki oğulları Süleyman'ın HDP'liler tarafından Suriye'ye kaçırıldığı iddiasıyla, il başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Diyarbakır'da yaklaşık bir hafta önce anne Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını belirterek, oğlu gelene kadar, HDP İl Başkanlığı önünden ayrılmayacağını söyledi. Oturma eyleminin 5'inci gününde oğlu ortaya çıkan Akar, eylemini sonlandırdı. Mehmet Akar çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası alarak, ailesine kavuştu.

Bugün de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Çetinkaya ailesi, oğulları Süleyman Çetinkaya'nın HDP'lilerce Suriye'ye kaçırıldığını öne sürerek, oturma eylemi başlattı. Eğil ilçesinde yaşayan baba Süleyman Çetinkaya, eşi ve 4 çocuğu ile yaptığı oturma eyleminde oğlunun cuma gününden beri kayıp olduğunu belirterek, bulunmasını istedi. Çetinkaya, "Çocuğum sürekli HDP İl Başkanlığı'na geliyordu. Haftada 2 gün burada kalıyordu. Geçen cuma günü saat 18.00'den sonra telefonuna ulaşılamadı. Pazartesi karakola gittim. Karakol araştırdı, Mardin'de bir kadınla Suriye'ye göndermişler. HDP'lilerle görüştüm, 'Bizim haberimiz yok' diyorlar. Yalan söylüyorlar. Çocuğum gelene kadar biz gitmiyoruz. Niye bunların çocukları yok mu? Onları göndersinler. Öyle parti severlerse, dağ severlerse gitsinler. Ayrımcılık yapıyorlar, zulüm yapıyorlar. İsterlerse çocuğumu getirebilirler. Hangi saat isterlerse getirebilirler. Örgütle bağlantılıdırlar" dedi.

Anne Fevziye Çetinkaya da çocuğuna kavuşmak istediğini belirterek, "Çantam dolu taş. Eğer çocuğumu getirmezlerse burayı taşlayacağım. Benim başka bir davam yok. Çocuğumu getirsinler" diye konuştu.



