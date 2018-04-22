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Diyarbakır'da 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünneti Yaşama' etkinliği

Burak EMEK/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, Hür Dava Partisi'ne (HÜDA PAR) yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu'nca 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama' etkinliği düzenlendi.  Peygamber Sevdalıları Platformu...

Diyarbakır'da 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünneti Yaşama' etkinliği

Burak EMEK/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, Hür Dava Partisi'ne (HÜDA PAR) yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu'nca 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama' etkinliği düzenlendi. 
Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından organize edilen 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama' etkinliği, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'nda yapıldı. Programa HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, genel başkan yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, Filistin'den Hamas Sözcüsü ve Temsilcisi Dr. Sami Ebu Zuhri ile Irak, İran, Suriye ve Lübnan'dan çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğe katılanlar, iki yerde kurulan arama noktalarından geçirilerek, alana alındı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı programda, etkinlik öncesi Nevruz Parkı'nda bomba uzmanları, köpeklerle arama yaptı. Etkinliğe Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlandı. Konuşmaların yapıldığı programda, Batman Çocuk Grubu öğrencileri de Ortadoğu'da yaşanan olaylara dikkat çekmek için temsili kıyafetler giyip, konuşma yaptı. Program; Kürtçe, Türkçe, Zazaca ve Arapça okunan ilahilerle sona erdi.

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