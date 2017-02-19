Diyarbakır'da 'Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı yapıldı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 'Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantılarının' 4'üncüsü yapıldı. Basına kapalı olan toplantı için kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri alanırken, toplantıya Doğu ve Güneydoğu'dan 10 ilin Vali, Emneyet Müdürü ve Jandarma komutanları katıldı.

Türkiye'de genelinde 16 Nisan'da yapılacak Anayasa paketi Referandumda, güvenlik önlemleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın düzenlendiği, "Halk oylaması Bölge Güvenlik Toplantıları"nın 4'üncüsü Diyarbakır'da yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Van, Şırnak, Tunceli illerinin Valileri, Emniyet Müdürleri ve Jandarma komutanları katıldı. Toplantı için kentte geniş güvenlik önlemleri alınırken, toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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