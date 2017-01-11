Diyarbakır'da, 'Güvenlik Koordinasyonu' toplantısı darbeye karışan savaş uçaklarının kalktığı üste yapıldı

DİYARBAKIR'da, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında her hafta yapılan, 'Güvenlik Koordinasyonu' toplantısı, ilk kez 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da TBMM ve bazı resmi kurumları bombalayan 6 savaş uçağının kalktığı ve soruşturmada iki komutanı tutuklanan 8'inci Ana Jet Üssü'nde yapıldı.Diyarbakır'da her hafta başında Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan ve bazen Valilik dışındaki kurumlarda da gerçekleştirilen, 'Güvenlik Koordinasyonu' toplantısının bu hafta başında ilk kez 8'inci Ana Jet Üssü'nde yapıldığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aksoy'un başkanlığındaki toplantıya, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, 8'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Emniyet Müdürü Tacettin Aslan katıldı. Toplantıda bir hafta boyunca Diyarbakır'da meydana gelen gelişmeler masaya yatırılırken, ele alınacak tedbirler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.Diyarbakır'da ilk kez 'Güvenlik Koordinasyonu' toplantısının gerçekleştiği 8'inci Ana Jet Üssü, 15 Temmuz darbe girişiminde önemli rol almıştı. Üsten kalkan 6 savaş uçağı Ankara'da TBMM, Özel Kuvvetler Komutanlığı olmak üzere bir çok resmi kurumu bombalamıştı. Darbe girişimi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında üssün general olan 2 komutanı ve onlarca pilot tutuklanmış ve bazıları meslekten ihraç edilmişti. Türkiye'nin doğu hava sahasını korumak ile görevli üsteki uçakların darbe girişiminden sonra uçmaları izne bağlanmış ve savaş uçaklarının hangarlarının önüne araçlar çekilmişti.

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