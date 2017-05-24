Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 20 kişi gözaltında

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da FETÖ/PDY terör örgütünün il ana yapılamasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında iş adamlarının da bulunduğu 32 kişi hakkında işlem başlatılırken, 20 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY terör örgütünün il ana yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Daha önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyon sonucunda, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında iş adamlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 32 kişiyle ilgili işlem yapılacağı öğrenilirken, bunlardan bazılarının sadece ifadelerine başvurulacağı belirtildi.