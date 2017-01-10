Diyarbakır'da FETÖ'nün akademik yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı

DİYARBAKIR merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 26'ya çıktı. Soruşturma kapsamında aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 45 kişi ifade için emniyete davet edilerek, ev ve işyerlerinde arama yapılıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Rize'de belirlenen adreslere polis dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda dün 3 kişi gözaltına alınırken, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde görevli, aralarında profesör, doçent ve doktorların da bulunduğu toplam 23 akademisyenin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli operasyonda diğer illerden gözaltına alınanlar da kente getirilirken, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında bugün ise aralarında akedemisyenlerin de bulunduğu 45 kişinin ifadesine başvurulacağı, bunlardan bazılarının ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldığı belirtildi.



