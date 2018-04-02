Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...

Diyarbakır'da ‘Engelsiz Yaşam Parkı’ açıldı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediyesi'nin, engelliler ve çocukların kullanabilmesi için merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde 2 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği 'Engelsiz Yaşam Parkı' tamamlanarak açıldı....

Diyarbakır'da ‘Engelsiz Yaşam Parkı’ açıldı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediyesi'nin, engelliler ve çocukların kullanabilmesi için merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde 2 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği 'Engelsiz Yaşam Parkı' tamamlanarak açıldı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle tamamlanan parka otizmli çocuklar ağaç ve çiçek dikti.
Büyükşehir Belediyesi, engelliler ve çocukların faydalanabileceği, 'Engelsiz Yaşam Parkı'nı tamamlayarak hizmete açtı. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde 2 bin metrekare üzerine inşa edilen parkta, tüm yapı donatıları engellilerin rahatlıkla kullanabileceği şekilde dizayn edildi. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli çocuklarla birlikte ‘Engelsiz Yaşam Parkı’na ağaç ve mevsimlik çiçek dikildi. Açılışa katılan çocuklar, parkta daha önce hazırlanan çukurlara oya, mavi servi ve ters dut ağaçlarını dikerek, keyifli anlar yaşadı. Etkinlik kapsamında, otizme farkındalık oluşturmak için gökyüzüne mavi ile yeşil renklerde balonlar bıraktı.
Engelsiz Yaşam Parkı’nda yer alan çocuk oyun grubu, çocuk ve yetişkin fitness aletleri, bisiklet yolu ile oturma grupları engellilerin kullanabilecekleri şekilde dizayn edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314