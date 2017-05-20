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Diyarbakır'da ehliyet sınavı öncesi 59 joker yakalandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyer Sınavı'na başkasının yerine para karşılığı gireceği belirlenen 59 kişi yakalandı. 59 joker ve 59 gerçek olmak üzere toplam 118 kişi kişi hakkında işlem...

Diyarbakır'da ehliyet sınavı öncesi 59 joker yakalandı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyer Sınavı'na başkasının yerine para karşılığı gireceği belirlenen 59 kişi yakalandı. 59 joker ve 59 gerçek olmak üzere toplam 118 kişi kişi hakkında işlem yapıldı. 
Diyarbakır'da bugün 13 okulda yapılan ehliyet sınavı öncesi bazı kişilerin yerine sınava girecek 59 kişi, polis tarafından tespit edildi. 500 ila 1000 lira arasında değişen para karşılığında sınava girecek ve joker olarak tabir edilen şüpheliler sonava girmeden yakalandı. Polis, 59 joker ile birlikte 59 asıl kişiyi de yakalayarak işlem yaptı. 118 kişiyle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirilirken, farklı illerden de kurslara katılmadan illegal yöntemlerle ehliyet temin eden sürücü kursları ve kişilere yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

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