Diyarbakır'da dilencinin üzerinden 14 bin lira çıktı

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, polis ekipleri, Suriyeli sığınmacıların yoğunluklu yaşadığı yerler ile park ve umuma açık yerlerde uygulama yaptı, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti, üstlerini aradı. Bir dilencinin üzerinden çıkan 14 bin lira polisleri şaşırttı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinde 'Huzurlu Sokaklar' adı altında uygulama yaptı. Sur'da bulunan tarihi Ulucami, Hz. Süleyman Cami, Gazi Caddesi, Dağkapı, sur dipleri, Yenişehir'de Sanat Sokağı, Gevran Caddesi ve Ofis bölgesinde uygulama yapıldı. Ekipler, cadde ve sokaklarda özellikle sürücüleri rahatsız eden dilenciler, cam silen ve mendil satan çocuklara yönelik uygulama yaparak, çeşitli bölgelerde aralarında Suriyeliler'in de bulunduğu dilencilerin kimliklerini inceledi. Çocuklarını kullanarak dilenen dilencilerin üzerinden çıkan paralara tutanakla el konulurken, bir dilenciden yaklaşık 14 bin lira para çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan paralar polisleri şaşırttı. Paraların hazineye devredileceği belirtildi.

Polis merkezlerinde haklarında işlem yapılan dilencilere 200 lira para cezası kesilirken, küçük yaşta çocuklarını çalıştıran ailelere de cezai işlem uygulandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na teslim edilen çocukların, tekrar satıcılık yapması halinde çocukların koruma altına alınacakları ailelere bildirildi. 'Huzurlu sokaklar' adı verilen uygulamanın devam edeceği belirtildi.



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