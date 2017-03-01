Diyarbakır'da çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, sosyal meyda üzerinden 11 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.A. tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yapılan araştırma neticesinde şüphelinin adresi tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli M.A. işlemlerinin ardından 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanması istemi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince tamamlanan sorgusunun ardından şüpheli M.A.'nın, tutuklanmasına karar verilerek Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir" denildi.
DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, sosyal meyda üzerinden 11 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.A. tutuklandı.