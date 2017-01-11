Diyarbakır'da cephanelik gibi eve baskın

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çınar İlçesi'ne bağlı Alancık Köyü'nde bir evde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca Çınar İlçesi Alancık Köyü'nde elde edilen duyumun ardından silah ve mühimmat bulundurduğu değerlendirilen şüpheli kişilere ait ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. 5 aynı noktada yapılan arama faaliyetine, Jandarma komando timleri, jandarma ekipleri ile bomba arama köpeği 'Alaz'ın katıldığı belirtilen açıklamada, "2 adet G-1 piyade tüfeği, 2 adet G-1 piyade tüfeği şarjörü, 39 adet G-1 piyade tüfeği fişeği, 1 adet 9 mm. Beretta marka tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 16 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 163 adet 7.62 mm boş kovan ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulmuş olup olay ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

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