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Diyarbakır'da 'Beraber Yürüyelim' etkinliği
DİYARBAKIR'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun da katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Diyarbakır Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde...
GENEL 22.09.2019, 17:12
DİYARBAKIR'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun da katılımıyla yürüyüş düzenlendi.
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Diyarbakır Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Sağlık İçin Beraber Yürüyelim' etkinliğine; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Sümer Park'ta başlayan 4 kilometrelik yürüyüş, Anıt Park'ta sona erdi.
Yürüyüşün ardından konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şöyle dedi:
"Öncelikle amacımız sporun sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez olduğu, her yaşta sporun hareketin özellikle yürüyüş ve bisikletin insan için vazgeçilmez bir aktivite olduğunu bir kez daha paylaşmak. Sağlıklı bir yaşam için hareketin temel şart olduğunu, bugünkü yaşam koşullarında hareketsizliğin en büyük risk olduğunu vurgulamak. Özellikle genç ve çocuk yaştan başlayarak sporu hayatın bir anlamı ve hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak yerleştirmek ve benimsetmek. Bu hafta kapsamında yaptığımız bu yürüyüş ortak bir duyarlılık ve sorumluluğu böylelikle Diyarbakır'da her yaşa ve her kişiye paylaşmak. Bu noktada inanıyorum ki bu çalışmalarımız sağlığın temel koşulu olan her yaşta hareket ve egzersizin gereğini yerleştiren bir bilince katkı sağlayacak."
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Diyarbakır Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Sağlık İçin Beraber Yürüyelim' etkinliğine; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Sümer Park'ta başlayan 4 kilometrelik yürüyüş, Anıt Park'ta sona erdi.
Yürüyüşün ardından konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şöyle dedi:
"Öncelikle amacımız sporun sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez olduğu, her yaşta sporun hareketin özellikle yürüyüş ve bisikletin insan için vazgeçilmez bir aktivite olduğunu bir kez daha paylaşmak. Sağlıklı bir yaşam için hareketin temel şart olduğunu, bugünkü yaşam koşullarında hareketsizliğin en büyük risk olduğunu vurgulamak. Özellikle genç ve çocuk yaştan başlayarak sporu hayatın bir anlamı ve hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak yerleştirmek ve benimsetmek. Bu hafta kapsamında yaptığımız bu yürüyüş ortak bir duyarlılık ve sorumluluğu böylelikle Diyarbakır'da her yaşa ve her kişiye paylaşmak. Bu noktada inanıyorum ki bu çalışmalarımız sağlığın temel koşulu olan her yaşta hareket ve egzersizin gereğini yerleştiren bir bilince katkı sağlayacak."
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