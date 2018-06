Diyarbakır'da, belediye 50 yeni otobüsü hizmete soktu

DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınan 100 otobüsten 50'si törenle hizmete sokuldu. Diyarbakır'ın huzuru ve güvene kavuştuğunu belirten Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Mehdi Eker, "FETÖ'yle etkin mücadele süreci, aynı zamanda PKK'yla da etkin mücadeledir. PKK'yla FETÖ'nün aslında kabloları birbirine bağlı ve aynı yerden enerji alıyordu. Dolayısıyla biriyle etkin mücadele öbürüyle de etkin mücadeleyi getirdi bize. Şimdi Diyarbakir daha huzurlu, düne göre gelişme yolunda, daha emin, daha umutla yolculuk yapıyor" dedi.Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınan ve 50'si hizmete sokulan 100 otobüs için tören düzenlendi. Belediyeye ait dolum istasyonunda düzenlenen törene, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Mehdi Eker, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumali Atilla, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.'SORUNLARA MÜDAHALE EDEREK EN KISA SÜREDE ÇÖZDÜK'Törende konuşan Belediye Başkanvekili Atilla, satın alınan 100 otobüsün birinci etabında 50 otobüsü Diyarbakırlı hemşerilerinin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirek, şöyle konuştu:"Göreve geldiğimiz ilk günden şehrimizin en temel hizmetleri yerine getirmeyen bir belediyeden teslim aldığımızda, bir belediyenin yerine getirmesi gereken en temel hizmet olan ulaşım ve temizlik hizmeti bile kesintiye uğramıştı. Şehrimizde tespit ettiğimiz bu sorunları kısa sürede müdahale ederek en kısa sürede çözdük. Ve iddia ediyoruz ki; şehrimiz artık çok temiz ve bu şehre gelen herkes bu şehrin temiz olduğunu söylüyor. Ve temizlik çalışmaları yanında yeni yaptığımız caddeler, bulvarların aydınlatılması, kaldırım ve peyzajıyla şehrimize farklı bir hava kattık. Bu hizmetlerimizle geldiğimiz gün 166 olan araç sayımız 32 yeni çevre dostu araç alarak otobüs sayımızı 198'e çıkardık. Bugün filomuza kattığımız 50 araçla 248 otobüsümüz oldu. Yakın dönemde alacağımız 50 otobüs ile 2018'de toplam 100 otobüsümüzü filoya katmış olacağız. Yani bizim dönemimizde bu kadar kısa bir zamanda toplam otobüs sayımızda yüzde 80'lik bir artış sağlandı. Otobüs sayımızın artması ile ulaşım ağını ve araç geçiş sıklığını da artırmış olup konforlu ve birçok hemşehrilerimizin faydalandığı bir ulaşım hizmeti sunmuş oluyoruz."Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, Diyarbakır'ın hizmetin en güzeline layık bir şehir olduğunu belirterek, çok uzun yıllardır ihmal edilen Diyarbakır'ın hak ettiği hizmette geri bıraktıran anlayışı değiştiren ve dönüştüren bir süreç yaşadıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Artık ideolojik anlayışın hakim olduğu belediyeler yerine, hizmet anlayışının hakim olduğu, insana hizmetin en önemli amaç olduğu ve bu noktada buluşulan bir heyecanın olduğunu görüyoruz. Bugün, Diyarbakır yaşanılması, gezilmesi ve her haliyle görülmesi gereken bir şehir. Bugün huzur ve güvenin hakim olduğu, her köşesinde insanın huzur ve güven içerisinde kardeşliğin bir kenti olarak yaşayan Diyarbakır, giderek ulusal ve uluslararası alanda gelişmenin, yerli ve yabancı birçok yatırımcının giderek artan yatırım talebinin de olduğu bir kent konumunda. Önümüzdeki süreçte Diyarbakır sadece ülkemiz için değil, Ortadoğu için de tarihten gelen önemi doğrultusunda çok stratejik bir konumda gelişmiş ve kalkınmış bir perspektifte bölgesini çeken bir lokomotif olarak, merkez bir şehir kimliğinde temayüz edilecek" diye konuştu.'DEVLET VE HÜKÜMET GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPMIŞTIR'Törende konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Mehdi Eker de Büyükşehir belediyesinin kendi imkanlarıyla borçlanmadan, toplamda 80 milyon liranın ulaşım için ayrıldığını söyledi. Merkezi hükümetin Büyükşehir yasasıyla nüfus başına bir parayı her şehre gönderdiğini, Diyarbakır'ın nufüsunun 1 milyon 700 bin olduğu için bu nufüsa göre para geldiğini belirterek, "Eğer bu para Diyarbakır'ın temizliği için, ulaşımı için, Diyarbakır'ın kültürel hayatının geliştirilmesi için alt yapı hizmetlerinin daha iyi bir noktaya taşınması için harcanmamışsa o zaman o soruyu sormak lazım. Bu para nereye gitti, nereye harcandı? Çünkü, Diyarbakır'a harcanmadığını, Diyarbakır'daki herkes bunu biliyor. Bugün artık bunları aştık, devlet, hükümet Diyarbakır'a bu manada reva görülenini kabul etmemiş ve hukuk içinde kalmak kaydıyla Diyarbakır'a bu manada, Diyarbakır insanının alması gereken hizmetleri temin etmek için gerekli müdahaleyi yapmıştır" dedi.Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Diyarbakır, metropol bir kent ve ulaşımın önemlidir. Bu metropolün gecikmiş fakat önemli ihtiyacı olan yaygın ya tekerlekli sistem, veya raylı sistem, ya da metroyla mutlak suretle buluşmasının vakti gelmiştir. Yeni dönmede inşallah üzerinde şu anda çalışılıyor, şu anda önemli bilim adamları ulaşım mastır planı yaptıklarını biliyorum. O inşallah bittiğinde bunun fizibilitesi ayrıntılarıyla ortaya konulacak ve Diyarbakır yeni dönemde kitlesel toplu taşıma araçlarıyla buluşacaktır. Bu yer altı veya yer üstü, tekerlekli veya raylı sitem olması bu mastır planı içerisinde yapılacak çalışmaların sonucunda netleşecek, bizde hükümetimiz nezdinde Diyarbakırlılar olarak bunun takipçisi olacağız. Diyarbakırn bizim diyarımızdır. Son birkaç yıl içerisinde terör örgütü PKK ile yapılan etkin mücadele, tabi PKK ile yapılan etkin mücadele aynı zaman da FETÖ terör örgütüyle de etkin mücadelenin tarihinin denk gelmesiyle anlamlıdır. Yani FETÖ'yle etkin mücadele süreci, aynı zamanda PKK'yla da etkin mücadeledir. Bu bize bunu söylüyor, PKK'yla FETÖ'nün aslında kabloları birbirine bağlı ve aynı yerden enerji alıyordu. Dolayısıyla biriyle etkin mücadele öbürüyle de etkin mücadeleyi getirdi bize. Şimdi Diyarbakir daha huzurlu, düne göre gelişme yolunda, daha emin, daha umutla yolculuk yapıyor. Bu şehir tekrar huzurun merkezi, birlik, beraberlik ve kardeşliğin merkezi olacak."Konuşmaların ardından protokol, hizmete sokulan 50 otobüsü otobüsü inceledi. Otobüslerle daha sonra Diyarbakır ve ilçeleri gezilerek şehir turu atıldı.

