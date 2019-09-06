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Diyarbakır'da ailelerin, HDP önündeki eylemi sürüyor (3)
FENALAŞAN ANNE, HASTANEYE KALDIRILDI Diyarbakır'da, çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, bir ara içeri girip, çıktıktan sonra fenalık geçirdi. HDP'lilerle yaptığı görüşmede, oğlu...
GENEL 06.09.2019, 14:36
FENALAŞAN ANNE, HASTANEYE KALDIRILDI
Diyarbakır'da, çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, bir ara içeri girip, çıktıktan sonra fenalık geçirdi. HDP'lilerle yaptığı görüşmede, oğlu Azad Akkoyun'un yaralandığının ve hastanede olduğunun iddia edilmesi üzerine binadan çıkan Akkoyun, fenalaştı. Remziye Akkoyun, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
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