Diyarbakır'da 9 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı (2)

YASAK KALDIRILDI

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri karsılında gerçekleştirilen operasyon için 9 köy ve mezrada dün geceden itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına ve kullandıkları barınma ile sığınaklara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon nedeniyle Lice ve Hani ilçelerine bağlı 9 köy ve mezrada dün saat 23.55'ten itibaren başlayan sokğa çıkma yasağı uygulaması hayata geçirildiği belirtilen valilik açıklamasında, sokağa çıkma yasağının bugün saat 17.00 itibariyle sona erdiği duyuruldu.



