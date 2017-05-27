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Diyarbakır'da 8 iftar çadırında, 9 bin kişi iftar yaptı

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da 8 ayrı nokatada kurulan iftar çadırlarında 9 bin kişi, dualar eşliğinde yaptı. Ramazan ayı nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5, Kayapınar Belediyesi 2, CHP de 1 kentin...

Diyarbakır'da 8 iftar çadırında, 9 bin kişi iftar yaptı

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da 8 ayrı nokatada kurulan iftar çadırlarında 9 bin kişi, dualar eşliğinde yaptı.
Ramazan ayı nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5, Kayapınar Belediyesi 2, CHP de 1 kentin çeşitli yerlerinde iftar çadırı kurdu. Vatandaşlar, akşam ezanına yakın bir saatte, çadırlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yemeklerini alıp, çadırdaki yerlerini alan vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte, dualar eşliğinde iftarını yaptı. 
Ramazan ayının ilk gününde yaklaşık 9 bin kişi, kurulan çadırlarda iftar yaptı.

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