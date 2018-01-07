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Diyarbakır'da 75 kişinin öldüğü uçak kazasını yaşayanların acısı halen taze

DİYARBAKIR'da, 8 Ocak 2003 tarihinde yoğun sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı içerisinde düşen ve 75 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının üzerinden 15 yıl geçti. Feci kazadan yaralı kurtulan 5 yolcudan biri olan Gencer Güneş,...

Diyarbakır'da 75 kişinin öldüğü uçak kazasını yaşayanların acısı halen taze
DİYARBAKIR'da, 8 Ocak 2003 tarihinde yoğun sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı içerisinde düşen ve 75 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının üzerinden 15 yıl geçti. Feci kazadan yaralı kurtulan 5 yolcudan biri olan Gencer Güneş, kaza anını hatırlamadığını ve kazadan yaklaşık 45 gün sonra yine uçağa bindiğini söyledi.
İstanbul-Diyarbakır seferini yapan THY RJ-100 tipi TK 634 sefer sayılı uçak, 8 Ocak 2003'te iniş için hazırlandığı sırada Diyarbakır'da pist yakınlarında yoğun sis nedeniyle düşmüştü. 3 parçaya ayrılan uçak parçaları 800 metrekareye dağılmış ve uçakta, 75 kişi yaşamını yitirmişti. 15 yıl önceki bu kazada sadece 5 kişi yaralı olarak kurtulmuştu. 5 yaralıdan biri olan esnaf Gencer Güneş, bugüne kadar 12 kez estetik ameliyat oldu. Güneş, o acıyı ilk günkü gibi yaşadığını söyledi. Gencer Güneş, kaza ile birlikte yanan yüzüyle ilgili olarak birkaç operasyon geçirdiğini belirterek, şöyle dedi:
"Her yıl olduğu gibi bu yıl da havalimanında arkadaşlarımızı anacağız. Yargı aşaması sonunda anlaşmaya gittik. Halen biniyorum uçağa. Tedavi amaçlı İstanbul'a ayda 1 kez gidip- geldim sürekli. 12 kez ameliyat oldum. Halen iş gereği uçağa biniyorum. Uçağın kaza anını hatırlamıyorum. Herhangi bir korku yaşamadım. Kazadan yaklaşık 45 gün sonra uçağa bindim. İnsani duygular nedeniyle başka kazaları duyduğumda üzülüyorum. Ne kadar hatırlamasam da üzüntüm çok fazladır. Tedavim 5-6 yıldır bitti. Şu an için başka bir tedavi görünmüyor önümüzdeki yıllarda olabilirse yaparım ama şu an düşünmüyorum."
75 KİŞİ YANARAK ÖLMÜŞTÜ
İstanbul- Diyarbakır seferini 8 Ocak 2003 tarihinde yapan RJ 100 tipi 'Konya' adlı THY'ye ait yolcu uçağı, saat 20.15 sıralarında Diyarbakır'a iniş yaptığı sırada pist başında yoğun sis nedeniyle yere çakıldı. Düşmenin etkisiyle uçakta patlama meydana gelince kazada çoğu yanarak 75 kişi yaşamını yitirdi. Kazadan Gencer Güneş, Burak Altındağ, Aliye İl, Celal Toprak ve Murat Karamutlu adlı yolcular mucize eseri kurtuldu.

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