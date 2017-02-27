Diyarbakır'da 6 aylık iş için uzun kuyruklar oluştu

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da İŞKİR tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalışacak 5 bin kişilik kontejan için farklı yaşlarda çok sayıda kişi sabahın ilk saatlerinden itibaren başvuru yapmak amacıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Diyarbakır Valiliği, İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğü'nce 32 yüklenici nezdinde toplam 5 bin kontenjan için 6 ay süreli TYP açıldığını duyurdu. Duyurunun yapılmasıyla çok sayıda kişi bu sabah itibariyle İşkur binasına gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Çoğunluğu kadınların oluşturduğu kuyrukta çok sayıda yaşlının da bulunduğu görüldü. Polis ekiplerinin de güvenlik önlemleri aldığı İşkur binasına girenler kontollü bir şekilde içeri alınıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, TYP’lere başvuruların bugün başladığı ve 3 Mart'ta kadar süreceği belirtilerek, "TYP’lerin tümü 15 Mart 2017 başlayıp 14 Eylül 2017 tarihinde sonlanacaktır. Seçim yöntemi olarak Noter kurası kullanılacaktır. Kura çekim tarihleri yükleniciler ve İŞKUR tarafından müştereken belirlenerek ayrıca ilan edilecektir. İlimiz genelinde açılan ve 27 Şubat 2017- 3 Mart 2017 tarihleri arasında başvurusu alınacak TYP’ler için katılımcı seçimi Genelgenin 9. Maddesinin 8. Fıkrası hükmü kapsamında yapılacaktır. 35 yaş sınırı bulunmamaktadır. Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. TYP’ye müracaat edenler başvuru süresi içerisinde başvurularını iptal edebilecektir. İptal işlemi kişinin internet üzerinden sisteme kendi şifresiyle girmesi ya da kurum kullanıcısının başvuran yerine geçerek işlem yapması ile mümkün olacaktır. Kurum kullanıcısının başvuran yerine geçerek iptal işlemi yapması durumunda mutlaka ilgili kişiden dilekçe alınacaktır. Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir. Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır. Aynı haneden tek bir katılımcı alınacaktır. Seçim yöntemleri sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp, yüklenici ve İşkur tarafında gerekli inceleme ve kontrol işlemleri adres, SGK vb. sorgulamalar sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmayacaktır"denildi.

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