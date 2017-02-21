Diyarbakır'da 5 sivil toplum örgütünden ana dil açıklaması

DİYARBAKIR'da, aralarında Baro ve Tabip Odası'nın da bulunduğu 5 sivil toplum kuruluşu 21 Şubat Dünya Anadili Günü için yaptıkları ortak açıklamada, KHK'lar ile diğer birçok basın kuruluşunun yanında, Kürtçe yayın yapan radyo, televizyon, gazete, dergi ve haber ajanslarının tamamının kapatıldığını ileri sürdü.



Diyarbakır Barosu, Tabip Odası, İHD Diyarbakır Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği ve Mazlum-Der Diyarbakır Şubesi, 21 Şubat Dünya Anadili Günü için ortak yazılı açıklama yaptı. UNESCO'nun, tüm dünyada dilsel farkındalığı arttırmak, hükümetlerin dil haklarına saygılı olmalarını teşvik etmek ve dilsel çeşitliliği korumak amacıya 21 Şubat gününü 1999 yılından beri, Dünya Anadil Günü olarak ilan ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"Türkiye'de anadilde eğitim hakkı ve Kürtçenin kamu hizmetlerinde kullanımı konusunda verilen siyasi ve hukuki mücadeleler sonucunda Kürtçe bir dil olarak kabul görmüş ancak, Kürtçe'nin resmi olarak kabul edilmesi, kamu hizmetlerinde kullanılması bakımından toplumsal talepler göz ardı edilmiş, Kürtçe'nin kamusal alanda kullanımı, önceki hükümetler ve 15 yıllık Ak Parti hükümeti döneminde gerekli anayasal ve yasal güvencelere kavuşturulmamıştır."