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Diyarbakır'da 5 milyon 578 bin liralık kaçak sigara, cep telefonu ve akaryakıt ele geçti

DİYARBAKIR'da 45 gün içerisinde polisin düzenlediği 32 operasyonda, piyasa değeri 5 milyon 574 bin 708 lira olan kaçak sigara, cep telefonu ile kaçak akaryakıt ve tarihi eser ele geçirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve...

Diyarbakır'da 5 milyon 578 bin liralık kaçak sigara, cep telefonu ve akaryakıt ele geçti
DİYARBAKIR'da 45 gün içerisinde polisin düzenlediği 32 operasyonda, piyasa değeri 5 milyon 574 bin 708 lira olan kaçak sigara, cep telefonu ile kaçak akaryakıt ve tarihi eser ele geçirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerin, 26 Kasım 2016 ile 9 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarla ilgili Diyarbakır Vaililği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26.11.2016-09.01.2017 tarihleri arasında 32 ayrı operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 5.555.858.00 TL olan 793.694 paket gümrük kaçağı sigara, piyasa değeri 18.850.00 TL olan 29 Adet kaçak cep telefonu, 8.192 Litre kaçak akaryakıt ve 1 adet tarihi eser(obje) ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili olarak 40 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, kaçak sigara, çay, cep telefonu ve akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı tespit edilen 19 araca ise el konulmuştur. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir" denildi.

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