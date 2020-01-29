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Diyarbakır'da 30 binada hasar tespit edildi, 2 katlı bina boşaltıldı
GENEL 29.01.2020, 12:26
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde belediye ekiplerince yapılan incelemede, 30 binada hasar tespit edildi. Yıkılma tehlikesi bulunan 2 katlı bir bina tahliye edildi.
Bağlar Belediyesi tarafından Elazığ depreminin ardından ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı. Eski yapıların bulunduğu Fatih, Şeyh Şamil, Kaynartepe, 5 Nisan ve Muradiye mahallelerinde 30 binde hasar tespit eden Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kullanılamaz hale gelen ve yıkılma tehlikesi bulunan 2 katlı binayı tahliye etti.
Bağlar'da en büyük sıkıntının ruhsatsız ve kaçak yapılaşma olduğunu söyleyen Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü görevlisi Fırat Kılıç, "24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında bölgemizdeki birçok yapıda hasar oluştu. Bizi sevindiren durum çökme, can kaybı ve yaralanma olmaması. Eski Bağlar olarak bildiğimiz bölgemizde yapıların çoğu mühendislik hizmetinden yoksun olduğu için ciddi tehlike arz ediyor. Deprem sonrası bize gelen ihbarları değerlendirdik, 30 hasarlı yapı tespit ettik. Bunlarla ilgili hasar tespitlerini Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne iletiyoruz. Başkanımız Hüseyin Beyoğlu, bu konuda son derece hassas ve en küçük bir ayrıntının dahi değerlendirilmesini istiyor. Bölgemizde deprem olmasa bile yapılar kaçak yapılaşma ve eski yapılar oldukları için zaten tehlike arz ediyor. Şu ana kadar 2 katlı bir yapıyı boşalttık. Halen çok katlı binalarda incelemelerimiz devam ediyor. Teknik incelemeler sonrasında tahliye yapılıp yapılmaması gerektiği yönünde karar vereceğiz" dedi.
Bağlar Belediyesi tarafından Elazığ depreminin ardından ilçede hasar tespit çalışması başlatıldı. Eski yapıların bulunduğu Fatih, Şeyh Şamil, Kaynartepe, 5 Nisan ve Muradiye mahallelerinde 30 binde hasar tespit eden Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kullanılamaz hale gelen ve yıkılma tehlikesi bulunan 2 katlı binayı tahliye etti.
Bağlar'da en büyük sıkıntının ruhsatsız ve kaçak yapılaşma olduğunu söyleyen Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü görevlisi Fırat Kılıç, "24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında bölgemizdeki birçok yapıda hasar oluştu. Bizi sevindiren durum çökme, can kaybı ve yaralanma olmaması. Eski Bağlar olarak bildiğimiz bölgemizde yapıların çoğu mühendislik hizmetinden yoksun olduğu için ciddi tehlike arz ediyor. Deprem sonrası bize gelen ihbarları değerlendirdik, 30 hasarlı yapı tespit ettik. Bunlarla ilgili hasar tespitlerini Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne iletiyoruz. Başkanımız Hüseyin Beyoğlu, bu konuda son derece hassas ve en küçük bir ayrıntının dahi değerlendirilmesini istiyor. Bölgemizde deprem olmasa bile yapılar kaçak yapılaşma ve eski yapılar oldukları için zaten tehlike arz ediyor. Şu ana kadar 2 katlı bir yapıyı boşalttık. Halen çok katlı binalarda incelemelerimiz devam ediyor. Teknik incelemeler sonrasında tahliye yapılıp yapılmaması gerektiği yönünde karar vereceğiz" dedi.
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