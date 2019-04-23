Diyarbakır'da 23 Nisan coşkusu

DİYARBAKIR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinlikler ile kutlandı.Kutlamalar, Yenişehir ilçesinde bulunan Anıtpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı, Seyrantepe Spor Kompleksi'ndeki futbol sahasında devam etti. Kutlamaya, Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İzzettin Özkorkmaz, Jandarman Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer ile öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajı okundu. Kutlamalar, şiir dinletisi, palyaçolar ile öğrencilerin halk oyunları gösterileriyle son buldu.

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