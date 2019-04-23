Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir...
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
ABD’de küçük uçak düştü: 6 ölü
ABD’de küçük uçak düştü: 6...
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...

Diyarbakır'da 23 Nisan coşkusu

DİYARBAKIR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Kutlamalar, Yenişehir ilçesinde bulunan Anıtpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı, Seyrantepe Spor Kompleksi'ndeki futbol sahasında...

Diyarbakır'da 23 Nisan coşkusu
DİYARBAKIR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinlikler ile kutlandı.
Kutlamalar, Yenişehir ilçesinde bulunan Anıtpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı, Seyrantepe Spor Kompleksi'ndeki futbol sahasında devam etti. Kutlamaya, Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İzzettin Özkorkmaz, Jandarman Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer ile öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajı okundu. Kutlamalar, şiir dinletisi, palyaçolar ile öğrencilerin halk oyunları gösterileriyle son buldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328