Diyarbakır'da 2 ton 939 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Kocaköy İlçesi'nde Gözebaşı Köyü'ndeki 4 eve düzenlediği operasyonda, 2 ton 620 kilo toz, 319 kilo kubar olmak üzere toplam 2 ton 939 kilo esrar ele geçirildi.

Kocaköy İlçesi'ne bağlı Gözebaşı Köyü'nde uyuşturucu madde imal edildiği istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin, köydeki 4 eve düzenlediği operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Kocaköy ilçesi Gözebaşı köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli şahıslar ile suç delillerini ele geçirmek maksadıyla 19 Ocak 2017 Perşembe günü narko terör operasyonu kapsamında adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Bu kapsamda; adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 4 ev ve eklentisi ile anılan köyün mücavir alanında arama faaliyeti icra edilmiş, yapılan aramalarda araziye gömülü/gizlenmiş vaziyette 2 bin 620 kilo toz esrar, 319 kilo kubar esrar olmak üzere toplam 2 ton 939 kilo uyuşturucu madde ile 'Terör nitelikli ikiz plaka kaydı' bulunan 1 araç ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ele geçirilen araç, gereç ve malzemeler ile uyuşturucu maddelere el konulmuş olup, gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.