Diyarbakır'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

DİYARBAKIR'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşku içerisinde kutlandı.Diyarbakır'da Valilik önündeki kutlamalara Vali Hüseyin Aksoy, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaş katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan kutlamalar sırasında keskin nişancı özel harekat timleri çatılarda güvenlik önlemi aldı.Sabah erken saatlerinde kentin çeşitli okullarında toplanan öğrenciler sıkı güvenlik önlemleri altında ve kortej halinde kutlamaların yapılacağı valilik önüne geldi. Ekinciler Caddesi'nden geçen ve 500 metrelik Türk Bayrağı taşıyan öğrenciler, törenin yapılacağı alana kortej halinde geldi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Çeşitli spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle devam eden törende, öğrencilerin akrobasi gösterileri büyük ilgi gördü. Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Folklor ekibinin, yöresel gösterisi ise büyük beğeni topladı. Protokolün alkışlayarak izlediği halk oyunları gösterisi sonrası tören sona erdi.

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