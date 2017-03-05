Diyarbakır'da 12 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kalktı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Lice ile Hazro İlçesi kırsal kesiminde bulunan 12 köyde geçen cuma günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği, Lice ile Hazro İlçesi sınırlarında bulunan 12 köyde, 2 Mart günü ilan edilen sokağa çıkma yasağını bugün saat 09.00 itibariyle kaldırıldığını açıkladı. Diyarbakır Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Lice ve Hazro mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 2 Mart 2017 günü saat 14.00’den itibaren duyurulan yasaklama kararı 5 Mart 2017 günü saat 09.00’dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."