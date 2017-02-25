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Diyarbakır'da 1 terörist ölü, 1 terörist yaralı ele geçti

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR kısalında güvenlik gülerinin PKK'lı teröristlere karşı yaptığı operasyonda 1 terörist öldü, 1 terörist yaralı yakalandı. Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri arasındaki dağlık bölgede ...

Diyarbakır'da 1 terörist ölü, 1 terörist yaralı ele geçti

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR kısalında güvenlik gülerinin PKK'lı teröristlere karşı yaptığı operasyonda 1 terörist öldü, 1 terörist yaralı yakalandı.
Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri arasındaki dağlık bölgede  PKK'lı teröristlerin bulunduğu istihbaratı üzerine güvenlik güçleri dün operasyon başlattı. Bugün de süren operasyonda silah ve mühimmatla uyuşturucu da ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede 24- 25 şubat günleri özel birlik operasyonu yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"İcra edilen operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, 1 terörist ise yaralı olarak yakalanmış, üzerlerinde 1 tabanca, 2 şarjör, 20 tabanca fişeği ve 1 el bombası ele geçirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan bir araç ile temas bölgesi çevresinde yapılan aramada 10 torba içerisinde toplam 254 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile operasyon ile ilgili adli işlemlere başlanılmış, ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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