Diyarbakır'da 1 Mayıs coşkusu

Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar eşliğinde, coşkuyla kutlandı.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs etkinliğine çok sayıda kişi katıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydanda güvenlik önlemi alırken, alana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, alan çevresindeki 5 ayrı noktada arama noktası oluşturdu. Tertip komitesince belirlenen bayrak ve flamalar dışında afiş ve flamalarla alana girilmesine izin verilmedi. Seyyar satıcılar da alana alınmadı. Çalınan Kürtçe ve Türkçe şarkıları eşliğinde halayların çekildiği kutlamalarda, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli konuşma yaptı. Etkinliğe katılanları Kürtçe selamlayarak, konuşmasına başlayan Temelli, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer tutuklu vekillere selam gönderdiğini söyledi.

Demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini belirten Temelli, "Bugün demokratik siyasete tahammülsüzlüğün en önemli örneği kayyumlardır. Bütün hakları gasbederek, bir kayyum coğrafyası yarattılar. Neden kayyum atadıklarına dair hiçbir gerekçeleri yok, olamaz da. Halkın iradesini gasbedenler, halkın seçilmişlerini görevden alarak, oraya kayyum atadılar. Kayyumların ilk işi yolsuzluk oldu. Bu belediyeleri yıllarca izlediler, bir tek kuruş yolsuzluk bulamadılar ama atadıkları kayyumların hepsi yolsuzluk yaptı. Şimdi hepsi, valizini toplamış. Bu bölgede çalışan ne kadar kayyum, bürokrat varsa çantalarını toplamışlar aday olmaya gidiyorlar. 24 Haziran'da AKP'ye buradan oy çıkacak mı? Aman çıkmasın" diye konuştu.

'BİZİ GÜÇLÜ KILAN, ORTAK VATANIMIZDA CUMHURİYET İNADIMIZDIR'

Tüm haklara ve sandıklara sahip çıkacaklarını vurgulayan Temelli, "Tüm halkımız, kadınlarımız, gençlerimiz artık birer müşahittir. Herkes oyuna, siyasi iradesine sahip çıkacaktır. Bunların hilesine, oy çalma hesabına, zulüm ve şiddetine, sandık başlarına atadıkları kayyumlara karşı biz yan yana, oyumuza geleceğimize de irademize de sahip çıkacağız. Artık irademizi, kimliğimizi, geleceğimizi kimseye vermeyeceğiz. Kimsenin bizim yerimize söz söyleme hakkı olmayacak. Halklar kendi sözünü söyleyecek. Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş parlamenter demokrasi için mücadele edeceğiz. Bizi güçlü kılan, çoğulcu demokratik anlayışımızdır. Bizi güçlü kılan, ortak vatanımızda demokratik cumhuriyet inadımızdır" dedi.

Güçlü bir adayla 24 Haziran'da seçime gireceklerini dile getiren HDP'li Temelli, şunları söyledi:

"En güçlü adayımızla Cumhurbaşkanı, milletvekili adaylarımızla programımızdan, mücadelemizden aldığımız güçle 24 Haziran'da seçimlere gireceğiz. En güçlü adayımız olarak bizim adayımız çıkacak, hepsinin başına taş düşecek. Çünkü bizim programımız, demokrasinin ve umudun programıdır. Bizim programımız Kürt sorununun çözüm programıdır. Bizler yürüdükçe demokrasinin, barışın yolu açılır. HDP ile bu ülkeye barış da demokrasi de huzur da gelecek. Dönen dönsün yolundan, biz dönmeyiz."

HDP Eş Genel Başkanı Temelli ve beraberindekiler, daha sonra çalınan şarkılar eşliğinde halay çekti.

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