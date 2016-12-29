Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Güre: Bylock kendi başına delildir

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında, MİT tarafından tespit edilen Bylock isimli haberleşme programının tek başına delil kabul edilebileceğini söyledi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 2016 yılının değerlendirilmesi amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Diyarbakır'da FETÖ/PDY terör örgütüne ilişkin şu ana kadar 75 soruşturmanın tamamlanarak davalar açıldığını belirten Güre, soruşturmaların yargı, askeri, emniyet, akademi ve sivil toplum şeklinde yapıldığını kaydetti.Kamil Erkut Güre, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarının hızlı yürütülebilmesi için Türkiye'de ilk kez Ankara ve İstanbul ile eş zamanlı olarak Diyarbakır'da 8 kişilik bilirkişi heyeti kurduklarını belirtti.

'BYLOCK KENDİ BAŞINA BİR DELİLDİR'

Bylock kullanımının kendi başına bir delil olduğunu ve bununla ilgili hazırlanan raporlar olduğunu söyleyen Başsavcı Kamil Erkut Güre şöyle devam etti:

"Bu program ile ilgili MİT'in çok önemli çalışmaları oldu. Sonuç olarak bu program normal şartlarda kullanılan bir program değil. 2016 yılında Diyarbakır yaklaşık 9 bin terör soruşturması dosyası açıldı. Darbe teşebbüsü soruşturmasının şüphelilerinden hem darbe teşebbüsünde bulunup, hem FETÖ/PDY terör örgütü bağlantısı olanlar var. Bunun dışında sadece darbecilerin zincirinde yer alıp, FETÖ terör örgütü ile alakası olmayanlar var. Sadece darbeci olanlar ve belirtilen terör örgütü ile irtibatı olanları bir birinden ayırarak işlem yapıyoruz."

GÖZALTI SÜRESİ EN DÜŞÜK İL DİYARBAKIR

Başsavcı Güre, Kanun Hükmünde Kararnamelere göre gözaltı süresinin 30 güne çıkarıldığını, bu durumun FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında delil bulma açısından ellerini çok rahatlattığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Şüpheli gözaltında birkaç gün fazla kalmasına rağmen deliller toplandığı için serbest kalabiliyor. Bunun örneklerini de gördük. Gözaltına alınan bir çok şüpheli delillerin toplanması için gözaltı süresinin uzun olmasını istedi. Gözaltı süresi ortalamasında Türkiye'nin en düşük süreli ili Diyarbakır oldu. Gözaltı süresi 30 gün olmasına rağmen aritmetik ortalamaya göre Diyarbakır'da bu süre 7 günün altında. 30 günlük yasal yetkimiz varken bunu hızlandırdık ve sonuç 7 gün çıktı."

HDP'Lİ VEKİLLERİN DURUMU

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu olmayan HDP'li milletvekillerinin soruşturmalarının tamamlandığını belirten Başsavcı Güre, "Tutuklu milletvekillerinin soruşturması da sürüyor. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Gülser Yıldırım'ın soruşturmaları devam ediyor. Soruşturmalar büyük oranda tamamlandı. Ocak ayı ortalarında iddianame tamamlanabilir" dedi.

BM HEYETİNİN CEZAEVİ ZİYARETİ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da Cezaevlerini ziyaret ettiğini söyleyen Başsavcı Kamil Erkut Güre, "Uluslararası anlaşma çerçevesinde her türlü kolaylığı gösterdik. Burada hükümlü ve tutuklularla görüştüler. Son derece memnuniyet duydular. Üst düzeyde şeffaflık ve paylaşımcı olmamızdan dolayı memnun kaldılar. Uluslararası bir kuruluşun bu konudaki tavrı memnuniyet vericiydi" diye konuştu.

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