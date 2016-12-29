Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz sonrası soruşturma bilançosunu açıkladı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY ve PKK/KCK ile ilgili yürütülen soruşturmalarda aralarında general, rektör, vali yardımcıları, hakim, savcı ve emniyet müdürlerinin de bulunduğu toplam 2 bin 329 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı ve bunlardan 946 kişinin tutuklandığı belirtildi. Yine PKK/KCK ile ilgili yürütülen soruşturmalarda ise, aralarında HDP'li 4 milletvekili ve 3 belediye başkanının bulunduğu 107 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturmalarda, aralarında 1 korgeneral, 1 tümgeneral ve 2 tuğgeneral, 1 rektör, Emniyet müdürleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, hakim ve savcıların da bulunduğu toplam 2 bin 329 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerden 1744'ü gözaltına alındığı, 101 kişinin başsavcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı belirtilerek, "946 şüpheli tutuklanmaları, 692 şüpheli ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talepleri ile Nöbetçi Hakimliklere sevk edilmiş, sonuç olarak; 735 şüpheli tutuklanırken, 646 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Şüphelilerden 257'si ise Nöbetçi Hakimliklerce sorgularının yapılmasına müteakip serbest bırakılmışlardır" denildi.

HDP'Lİ 4 MİLLETVEKİLİ VE 3 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, 15 Temmuz'dan itibaren PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak yapılan soruşturmalara ise, aralarında HDP Milletvekilleri, HDP yöneticileri ve Belediye başkanlarının da bulunduğu 392 kişi hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 4 Milletvekili ve 3 belediye başkanının da bulunduğu 107 kişinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamanın sonunda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında terör örgütleri soruşturmaları da dahil şu anda 43 bin 500 soruşturmanın sürdüğü belirtildi.