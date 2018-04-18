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Diyarbakır'a 4 milyon yazlık mevsimlik çiçek dikilecek

DİYARBAKIR'da bahar aylarının gelmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi, kentin park, bahçe, refüj ve kavşak ile meydanlarına farklı türlerden toplam 4 milyon çiçek dikilecek. Kışlık mevsimlik çiçek dikim sezonunu kapatan ve öncesinde...

Diyarbakır'a 4 milyon yazlık mevsimlik çiçek dikilecek
DİYARBAKIR'da bahar aylarının gelmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi, kentin park, bahçe, refüj ve kavşak ile meydanlarına farklı türlerden toplam 4 milyon çiçek dikilecek.
Kışlık mevsimlik çiçek dikim sezonunu kapatan ve öncesinde yaptığı hazırlık çalışmasıyla yazlık mevsimlik çiçek dikimine başlayan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin 4 ilçe merkezindeki park, bahçe, refüj, kavşak ve meydanlarına farklı tür ve renklerde toplam 4 milyon yazlık mevsimlik çiçek dikecek.
Kentin farklı noktalarında kışlık mevsimlik çiçek sökümünü tamamlayan, bu çalışmaya paralel olarak su tesisat bakım ve onarımını tamamlayan ekipler, gerekli alanlara toprak takviyesinde bulunarak, yazlık mevsimlik çiçek dikimine başladı. Ekipler ayrıca ilk kez geçen yıl ektikleri ve soğanını depolarda tutukları laleleri tekrar ekmeye başladı. Bahar aylarının gelmesiyle ile birlikte belirli alanlara farklı türlerde güller de dikildi. Ekipler ayrıca çim ekim çalışması yapıp çeşitli ağaç fidanları da dikti.
İlk etapta merkez Kayapınar ilçesinde yer alan Fırat Bulvarı’na toplam 900 bin çiçek dikecek ekipler, refüj ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çiçek dikip, çim ekmeye başladı. Fırat Bulvarı Lunapark ile Diyarbakır Stadyumu arasındaki toplam 2.5 kilometre uzunluğundaki refüj ve kavşaklara petunya, zinnia ile kadifeler dikilecek. Çalışmaların sürdüğü alanda ekipler, 5 metre genişliğindeki refüjün iki 1.5 metrelik kenarlarına çim ekiyor, 2 metrelik orta kısımlarına ise çiçek dikiyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alana 600 bin beyaz, mor, kırmızı, beyaz-kırmızı-alacalı ve mor-beyaz-alacalı petunya, 200 bin sarı ile turuncu kadife ve 100 bin adet de sarı ve pembe renkte zinnia dikilecek.
İki kenar kısım dahil olmak üzere toplam 3 metrelik refüj alanına ise 15 bin 350 metrekare çim tohumu atılacak. Aynı çalışma kapsamında belediye ekipleri, refüj ile kaldırımlara 137 şemsiye çınarı, 16 perde ıhlamur ve 32 de alev piramit ağacı dikti. Fırat Bulvarı üzerinde yürütülen çalışmaların Nisan ayı sonunda tamamlamasının beklendiği belirtildi.

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