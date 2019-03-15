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Diyanet: Kadercilikle beklemek yerine mutlu evliliğin izini sürmeliyiz

ANKARA, () - DİYANET İşleri Başkanlığı'nın aylık yayın organlarından 'Diyanet Aile' dergisinde, evlenmek isteyenlere tavsiyelerde bulunularak, 'Eylemsiz bir kadercilikle nasibimizdeki eşi beklemek yerine mutlu evliliğin izini sürmeliyiz' denildi.  'Diyanet...

Diyanet: Kadercilikle beklemek yerine mutlu evliliğin izini sürmeliyiz

ANKARA, () - DİYANET İşleri Başkanlığı'nın aylık yayın organlarından 'Diyanet Aile' dergisinde, evlenmek isteyenlere tavsiyelerde bulunularak, 'Eylemsiz bir kadercilikle nasibimizdeki eşi beklemek yerine mutlu evliliğin izini sürmeliyiz' denildi. 
'Diyanet Aile' dergisinin mart sayısındaki 'Eş seçiminde ve evliliğin yürütülmesinde farklılıkların önemi' başlıklı yazıda, mutlu evlilik için tavsiyelerde bulunuldu. Uzman psikolog Betül Yılmaz Eminsoy'un görüşlerine yer verilen yazıda, farklılıkların, evlilikte hayati rol oynadığı kaydedildi. İyi insan olmanın ya da iyi insanı bulmanın; sağlıklı aile kurma, uzun ömürlü ve huzurlu ilişki yaşama noktasında yeterli olmadığı belirtilirken, 'Farklılıklar insan ilişkilerinin tamamında önemlidir ancak evlilikte hayati bir rol oynar. Yapılandırdığımız ilişki biçimine bağlı olarak bu farklılıklar bir bütünün parçası haline gelip zenginlik sebebi de olabilir, uyumlanamayıp çatışma sebebi de olabilir' denildi.
'Evlenince değişir' algısının yanlış olduğu belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:
'Çiftlerin pek çoğu aile kurma aşamasında, hissettikleri sıcak duyguların ve iyimser bakış açısının da tesiriyle karşılarındaki kişinin kendine ters düşen özelliklerini iyi değerlendiremiyor yahut 'Evlenince değişir' yanılgısıyla bu terslikleri göz ardı ediyor. Evlilik öncesinde görülmeyen ya da göz ardı edilen farklılıklar, evlenir evlenmez göze batmaya, huzur kaçırmaya başlıyor.'
'MUTLU EVLİLİĞİN İZİNİ SÜRMELİYİZ'
Dergideki yazıda, 'Eş seçimi kader mi?' sorusuna da yanıt arandı. Kaderin, Allah'ın sonsuz ilmiyle her şeyi bilmesi olduğu belirtilirken, evliliğin çoğu zaman insanın cüzi iradesinin yani kendi tercihlerinin geçerli olduğu 'ihtiyari' kader sınıfına girdiği kaydedildi. Hz. Muhammed'in konuyla ilgili hadisine de yer verilerek, 'Eş seçiminde irademizin etkili olduğu hususunda dayanağımız ise Peygamber Efendimizin eş seçiminde dikkatli davranmamızı tavsiye eden hadis-i şerifleridir. Öyleyse eylemsiz bir kadercilikle nasibimizdeki eşi beklemek yerine mutlu evliliğin izini sürmeliyiz' denildi.
Evlilikte denkliğin de göz ardı edilemeyecek, önemli faktör olduğu kaydedilirken, 'İnançlar, değerler, yaş, eğitim, sosyoekonomik seviye, kültürel yapı, fiziksel görünüm açısından denk oluş, evlilik ilişkisinin daha olumlu bir zeminde başlamasını sağlayabilir. Evlilik öncesinde bu alanlarda denklik aranarak birtakım olumsuzlukların, mağduriyetlerin önüne geçilebilir' denildi.
EVLİLİK ÖNCESİ ARAŞTIRMA VE İSTİŞARE 
Dergideki yazıda, evlilik öncesi eşlerin birbirini tanıma sürecinde ailelerin de devreye girmesi gerektiği belirtildi. Bazı durumlarda aşık olma, yanıltıcı beyanlar, basiretin bağlanması, doğru tespitlerde bulunmama gibi nedenlerle önemli meselelerin gözden kaçabileceği kaydedilen yazıda, 'Evlilik öncesinde hem gençler hem de aileler, mümkün olduğunca eş adayları hakkında araştırma yapmak, istişare etmek ve muhtemel sonuçları ön görmeye çalışmakla yükümlüdür' denildi. 

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