Diyanet'ten yılbaşı açıklaması : Gayrimeşru tutum

ANKARA ()-DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve bütün camilerde okutulan Cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarına ilişkin uyarı yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ve Türkiye genelindeki camilerde okunan hutbede "Unutmayalım ki ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılıs¸ gayesini unutarak değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayri meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. " denildi. Hutbede, İslam dininin peygamberinin "Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz" sözleri yer aldı. Kıyamet gününde' insanların, ömrünü, gençliğini nerede nasıl geçirdiği, kazancını nereden elde ettiği, nereye harcadığı, ilmiyle amel edip etmediği gibi sorularla hesaba çekileceği belirtildi.

"İLK SAATLERİNİN İSRAFA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan cuma hutbesinde şu ifadeler kullanıldı: "Unutmayalım ki ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaratılış gayesini unutarak değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayri meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap- günah , hayır,şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin, emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi ne kadar da üzücüdür."



