Diyanet-Sen'den imama hakaret ettiği iddia edilen muhtara kınama

GİRESUN, () - DİYANET-SEN Giresun Şubesi, Görele İlçesi Çavuşlu Beldesi Şahali Mahallesi imamı M.İ.’ye sözlü ve fiili hakarette bulunduğunu ileri sürdüğü mahalle muhtarı A.T. hakkında kınama açıklaması yaptı, idari ve adli yönden gereğinin yapılmasını istedi.

Şahali Mahallesi Muhtarı A.T.’nin imam A.T.'ye yaptıklarını kınayan Diyanet- Sen Giresun Şubesi’nin açıklamasında, şu görüşlere yer verildi:

"Din görevlilerimiz görev yaptıkları mahalde sadece camiyle ilgili değil, bulunduğu mahallin tüm sorunlarıyla ilgilenen, çözümler arayan ve çözümler üreten kanaat önderleridir. Din görevlilerimizin amirlik kurumu da Müftülük, Kaymakamlık ve Valiliktir. Bu kurumlar nakil ve atamalarını yapar, göreviyle ilgili talimatları, izinleri bu kurumlardan alır. Görele İlçemizin Çavuşlu Beldesi Şahali Mahalle Cami İmam Hatibi M.İ. hocamız, bulunduğu mahallin kendisine yüklediği sorumluluğun idrakiyle, gece gündüz demeden çalışarak, imam-cemaat işbirliği ile görev yaptığı camiye birçok hizmetleri kazandırmıştır. Hocamızın halkın teveccühünü kazanması, hizmetleriyle ön plana çıkması mahalle muhtarı A.T.’ye sebebi anlaşılmayan rahatsızlık vermiştir. Hocamızın cami müştemilatına cemaatle işbirliği yaparak, parasının da cemaatin kendisinin ödemesiyle güneş enerjisi taktırması sonucu mahalle muhtarı A.T. hocamızı arabasına bindirerek, arabasının içinde çok kaba tabirlerle, 'Sen kimden izin aldın bu işleri yapmaya? Sen izine ayrılırken bile izni benden alacaksın, beni bulamazsan telefon edeceksin’ gibi haddi aşan ifadelerde bulununca, sayın hocamız da 'Benim amirim ilçe müftümüz. Yaptığımız hizmetleri kendisinden izin alarak, cemaatimizle birlikte yaptık. İznimi de ondan alırım. Sınırınızı aşıyorsunuz muhtarım’ diye kendisini uyarmıştır."

Daha sonraki günlerde M.İ.’nin izinde olduğu dönemde cami cemaatince camiye plastik kapı taktırıldığı belirtilen açıklamada, "Hocamız izinden dönünce, 13 Ocak 2017 Cuma akşamı köy muhtarı cami çay ocağına gelerek, cami cemaatinin yanından hocamızı dışarı davet etmiş, hocamızda elindeki çay bardağıyla söyleyeceği bir şey vardır diye dışarı çıkmıştır. Muhtar dışarıda hocamızın elinden tutup itekleyerek, 'Ben sana demedim mi camiye benden habersiz hiçbir şey yaptırmayacaksın. Kapıyı camiye nasıl taktırırsın, kimden izin aldın. Ş….siz’ gibi nahoş sözlerle hakaret edince, hocamızda elindeki çay bardağındaki çayı yapılan hakaretlerin etkisiyle muhtarın üzerine serpmiş, muhtar da o an hocamıza tokat atarak fiili müdahalede bulunmuştur. Orada bulunan cemaatte bu menfur saldırının şahitleridir. Hocamıza yapılan bu menfur saldırıyı, sözlü ve fiili hakareti, şiddet ve nefretle kınıyor, vicdanların rahatlaması bakımından idari ve adli olarak ilgili mercilerimizden de muhtar A.T. hakkında gereğinin yapılmasını arz ediyoruz" denildi.