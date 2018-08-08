Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 145 ülkeye kurban bağışı

Kaan ULU-Dicle CENGİZ/ANKARA () - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kurban Bayramı nedeniyle yurt içinde 280 il ve ilçe merkezinde, yurtdışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde kurban bağışında bulunulacağını söyledi.

Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde, 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla düzenlenen vekaletle kurban kesim programı kapsamında gönüllü uğurlama töreni düzenlendi. TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene, Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Ankara Kocatepe Camisi imam hatibi Mehmet Atıcı'nın Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan törende daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuştu.

'145 ÜLKENİN 436 BÖLGESİNDE'

Yardımlaşmanın ve kurban bağışının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Erbaş, şunları söyledi:

"Hem rabbimizle hem de birbirimizle yakınlaşmamıza vesile olan kurban ibadetini, farklı coğrafyalarla farklı güzelliklerle yaşamak aziz milletimizin hayırda bulunduğu elleri hiç tanımadıkları ellerle buluşturmak, onların hayır dualarını almak, sevinçlerine ortak olmak için yola revan olan seçkin bir heyetle bugün bir aradayız. Yüce Mevla bu birlikteliğimizi hayırlı neticelerin elde edilmesine vesile kılsın. Kıymetli kardeşlerim 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile dini esaslara uygun güven ve emanete riayet şiarıyla icra edilen vekaletle kurban kesim organizasyonu bu yıl 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla sizlerle buluştu. Bayramı sevdikleriyle değil yeryüzündeki mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşleriyle idrak etmeyi tercih eden sayısı 385'i bulan siz değerli görevli ve gönüllü dostlarımız ile yurt içinde 280 il ve ilçe merkezinde yurtdışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde bu hayri çalışmayı gerçekleştireceğiz."

Konuşmanın ardından 145 ülkeye gönüllü olarak kurban bağışlarını götürecek temsilciler sahneye davet edildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra gönüllüler arasındaki 7 kıtanın temsilcisini tebrik ederek uğurladı.

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