Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir tepki de Konak'tan

İZMİR, () - CHP Konak Kadın ve Gençlik Kolları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki 'Dini Kavramlar Sözlüğü' bölümünde 'buluğ' ve 'nikah' kelimelerine ilişkin açıklamaya basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesindeki 'Dini Kavramlar Sözlüğü' bölümünde 'buluğ' ve 'nikah' kelimelerine ilişkin açıklamalarda bulûğ yaşının alt sınırının kızlarda 9, erkeklerde 12 olarak belirtilmesine bir tepki de CHP Konak İlçe Kadın ve Gençlik Kolları'ndan geldi. Konak Müftülüğü önünde yapılan ortak basın açıklamasında 'Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğu, önceki ve mevcut dönem yönetimlerin, kurumu asıl amacından uzaklaştırdığı' dile getirildi.

Açıklamayı okuyan Konak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Zübeyde Canpolat, "Diyanet işleri başkanlığı laik Türkiye Cumhuriyetinin en temel taşlarından biridir. Mustafa Kemal Atatürk, Diyanet işleri Başkanlığı'nı kurarken çevresindekilerle tartışmıştır. 'Böyle bir kurum laiklik uygulamasının beşiğinde olan Fransa'da ve diğer batı ülkelerde yok diyenlere; 'Peki Sultanahmet cami imamlarının maaşlarını kim verecek' diye sormuş; cevabını da kendisi vermiştir. 'Biz vereceğiz çocuk, biz. Bizde onların kiliseleri gibi varlıklı kurumlar yok. Din adamalarını cemaatlerin eline bırakmayız' diyerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önemini ve kutsallığını vurgulamıştır. Şu anki duruma bakılırsa Diyanet; cemaat, din adamları ve bunun arkasına sığınanların elinde. 9 yaşındaki kız çocuklarının evlenip gebe kalabileceği yönünde fetva veren Diyanet yetkilileri utanç kaynağıdır. Bu söylemin, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olan Diyanet İşleri Başkanlığına yakışır şekilde derhal düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

Sözlerine, "Devlet 18 yaş altı çocukların sigara ve alkol almasına müsaade etmez iken 9 yaşındaki çocuğun evlenip gebe kalmasına nasıl müsaade eder" diyerek devam eden Canpolat, şunları söyledi:

"9 ve 12 yaş çocuklar annesi babası ile olması gerekir. Çocuklarımızın anne babasının güvenli kollarından koparılarak sürekli tecavüze mahkum bırakılması, asla ama, asla kabul edilemez. Devlete ait bir kurum eliyle yapılan bu düzenleme, cinsel istismarın resmileştirmiş ve onaylanmış halidir. Soruyoruz onlara, bu insanların çocukları yok mudur? Çocuklarımızı istismarcılardan, sapık zihniyetten ve bu fetvayı veren anlayıştan korumalıyız. Yeni yapmış oldukları açıklamada Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına değinmiş olsalar da devamında hala islamiyeti kötü göstererek 9 yaş vurgusu yapmışlardır. Hala bağnaz, hala çağ dışı açıklamalarına devam etmektedirler. Yüce İslam dinini bu anlayışa mahkum edenleri kınıyoruz. Bizler pedofili konusunda bu kadar mücadele ederken, pedofiliyi destekler nitelikte bir söylemi asla kabul etmiyoruz. Çocuklar velisinin onayı ile imam karşısına değil de okula gitmelidir. Bu ülkede artık bir kereden çok şey olur. Çocuklarımızı bu zihniyete teslim etmeyeceğiz. Bizler bu anlayışın karşısındayız ve direneceğiz. Burada dikkat çekmek istediğimiz husus kesinlikle Diyanet İşleri Başkanlığının kapatılması değil Diyanetin gerçek din adamaları ve aydınları tarafından yönetilmesi bununla beraber özüne dönmesidir. Çocuk gelin yoktur. Çanak tutan hükümet vardır" dedi.

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