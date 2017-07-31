Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevi bıraktı

Ümit KOZAN /ANKARA,() - DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in emeklilik dilekçesi kabul edildi. Görmez 'in geçtiğimiz cuma günü Diyanet İşleri'nden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile görevi bırakmak için bir telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Doğan Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Ümit Kozan'ın 'görevi bırakması ile ilgili sorusuna' "Az sonra arkadaşlarımız görevi bırakmamla ilgili dilekçemin içeriğini paylaşacaklar" dedi. Görmez, "Bundan sonraki hayatımda sadece ilmi işlerle uğraşacağım" şeklinde konuştu.