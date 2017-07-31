Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevi bıraktı EK

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI MEHMET GÖRMEZ EMEKLİ OLDU

Ümit KOZAN /ANKARA,() - DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in emeklilik dilekçesi kabul edildi. Mehmet Görmez'in Başbakan Yardımcılığına gönderdiği dilekçe şöyle: " 11.11.2010 tarihinde şahsıma tevdi edilen Diyanet İşleri Başkanlığı görevimi bugüne kadar kurumun ve Din-i Mübin-i İslam'ın vakarına uygun tarzda ifa etmenin gayreti içinde oldum. Bundan sonraki süreçte ilmi hayata dönerek bu alanda milletimize, dinimize ve İslam âlemine hizmet etmenin daha isabetli olacağını düşündüğümden görevden affımı ve emekliliğe sevk edilmemi takdir ve tensiplerinize saygılarımla arz ederim."



