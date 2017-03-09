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Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Kudüs'te ezanının yasaklanması kabul edilemez

DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez, İsrail Parlamentosu'ndan geçen ezan yasağının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kudüs gibi Mekke ve Medine'den sonra Müslümanların en büyük merkezi en büyük mabedi, en kutsal mekanımızda...

Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Kudüs'te ezanının yasaklanması kabul edilemez
DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez, İsrail Parlamentosu'ndan geçen ezan yasağının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kudüs gibi Mekke ve Medine'den sonra Müslümanların en büyük merkezi en büyük mabedi, en kutsal mekanımızda ezanın yasaklanması tarih İslam ve Müslümanların o topraklardaki bütün varlığını yasaklamak manasına gelir. Bu kabul edilemez" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, memleketi Gaziantep'te, Güzelyurt Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan bin kişi kapasiteli Şeyh Şamil Camisi'nin açılışına katıldı. Cami açılış törenine Görmez'in yanı sıra; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık, Bosna Hersek'in Gorajde kentinin müftüsü Remziya Bitiç ve mahalle sakinleri katıldı.
Açılış öncesi konuşan Mehmet Görmez, halka cuma ve bayram namazları dışında da camilere gitmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Görmez, İsrail Parlamentosu'nun ülkenin yasama organı Knesset'te, ilk oylaması yapılan ezan yasağı tasarısının kabul edilemez olduğunu söyledi. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Miraç'a çıktığı Kudüs'ün, Müslümanlar için Mekke ve Medine'den sonra en büyük merkez olduğuna değinen Prof. Dr. Mehmet Görmez, ezanın bağımsızlıkların en büyük simgesi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Ezan, bağımsızlığın en büyük simgesi. İşte bugün, sabahleyin, uzun süredir konuşuluyor ve tartışılıyordu. Maalesef Kudüs'te ezanı yasakladılar. Halbuki ezanı yasaklamak bir yerde İslam ve Müslümanların o topraklardaki bütün varlığını inkar etmek ve yok saymaktır. Kudüs gibi Mekke ve Medine'den sonra Müslümanların en büyük merkezi, en büyük mabedi en kutsal mekanımız Resul-ü Ekrem'in miraca çıktığı mekanda ezanın yasaklanması, tarih, İslam ve Müslümanların o topraklardaki bütün varlığını yasaklamak manasına gelir. Bu kabul edilemez. Daha önce de açıklamış ve demiştim ki; böyle yasaklarla bu büyük simgeler, bu büyük şiyarlar ortadan kaldırılmaz. Siz bir yerde müezzinlere ezan okumayı yasaklatırsanız; o şehrin, o ülkenin bütün halkı müezzin olur ezanı birlikte okurlar ve böylece o yasağı tanımadıklarını ifade ederler. Yüreklere pranga vurulmaz, vurulamaz. Kalplere yasak getirilemez. Simgeler var oluşumuzun şiyarı olan, varlığımızın simgesi olan ibadetler, inanç özgürlükleri ortadan kaldırılamaz."
Konuşmasının ardından Prof Dr. Mehmet Görmez, açılışını yaptığı camide öğle namazını kıldırdı.

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