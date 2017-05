Diyanet İşleri Başkanı Görmez: En büyük korkum cahiliye hastalıklarının nüksetmesi

Edip TEKİN / BURSA, () - BURSA'da, Din Gönüllüleri Buluşması programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez , "Bağdat'ın yıkılmasından endişe etmiyorum. Bağdat yeniden imar edilir. Ancak bütün bu mezalim yaşanırken en büyük korkumuz toplumların bilinçaltında sakladıkları cahiliye hastalıklarının nüksetmesidir" dedi.

Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği Din Gönüllüleri Buluşması'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, kötülüklerin ülkemizi sarmak istediğini kaydederek, "Bütün bu kötülükler coğrafyamızı kuşatmak, ülkemizi sarmak istiyor. Egemenliği altına almak istiyor. Her türlü terörün bu ülkeyi umut olmaktan çıkarmak için nasıl bir kavga verdiğini hepimiz müşahede ediyoruz. Binlerce evladımızı bu noktada şehit verdik. Sonra ihanet ve darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldık. O sadece darbe teşebbüsü değil, bir katliam teşebbüsüydü. Toplumun yarısını karşı karşıya getirme teşebbüsüydü” dedi.

Cahiliye hastalıklarının İslam’ı kuşatmasından endişe ettiğini dile getiren Görmez, şöyle devam etti:

"Bağdat'ın yıkılmasından endişe etmiyorum. Bağdat yeniden imar edilir. Yeniden Bağdat Medinetüsselam olur. Şam- ı Şerifin yıkılmasından endişe etmiyorum, yeniden ayağa kalkar. Hikmetin yurdu olan San'a, Yemen yeniden ayağa kalkar. Ancak bütün bu mezalim yaşanırken en büyük korkumuz; bu toplumların bilinç altında sakladıkları cahiliye hastalıklarının nüksetmesidir. Irkçılık, mezhepçilik, meşrepçilik, cinsiyetçilik gibi hastalıkların, insanı dışlayan, insanı eşrefi mahluk olarak görmeyen yanlışların ve kötülüklerin nüksetmesidir. Cahiliye hastalıklarının alemi İslam'ı kuşatması, asıl en büyük kötülüktür. Küçük mensubiyetlerin dini mübini İslam'a Kuran-ı mübine, Muhammed Mustafa'ya mensubiyetin önüne geçmesi çok daha korkulacak büyük bir felakettir alemi İslam için."

'KENDİNİZE ADAM DEVŞİRMEYİN, ADAM YETİŞTİRİN'

Salonda toplanan kalabalığa 'Bu topraklarda her bir insanın ideal bir mümin olması için çaba gösterin' diyen Görmez "İslam ümmetine mensup bir insanın yetişmesine emek verin. Kendinize adam devşirmeyin. Adam, insan yetiştirin. Çocuklarınızı yetiştirin; ama o çocukları sadece kendi düşüncelerinizin mensubu haline getirmeyin. Allah'ın mensubiyetinden daha büyük mensubiyet mi var? Muhammed Mustafa'ya ümmet olmaktan daha büyük mensubiyet mi var?" şeklinde konuştu. Görmez'in bu sözleri salondan büyük alkış topladı.

'YENİ NESİL DİNLEMEYİ DEĞİL, KONUŞMAYI SEVEN BİR NESİL'

Yeni bir dünya ve nesille karşı karşıya olduğumuzun altını çizen Görmez, " 10 yıl önce yaptığınız vaazı şimdi yapamazsınız. Çünkü nesiller değişti. O nesillere hitap etmenin dilini bulup kalbine dokunmalıyız. Yeni nesil dinlemeyi değil, konuşmayı seven bir nesil. O zaman onlarla konuşacaksınız. Onlarla göz göze gelerek konuşun. İnanın yeni nesil kendisine tepeden konuşan hiç kimseye iyi gözle bakmıyor. Tepeden konuşmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

'ATANMIŞ DEĞİL ADANMIŞ DİN GÖREVLİSİ'

İslam'a göre herkesin dininin görevlisi olduğunu söyleyen Görmez, "Müstakil bir din görevlisi zümresi olmaz. Onun için bu hizmet gönülle yapılacak bir hizmettir. Atanmış bir din görevlisi değil, adanmış din gönüllüsü lazım bize. Bütün müesseselerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz." dedi.

Görmez, buradaki konuşmasının ardından Türkiye Diyanet Vakfı'nın Uluslararası Konuk Öğrenci Programı kapsamında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim gören 34 öğrencinin diploma törenine katıldı. Hamitler Mahallesi'ndeki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen diploma töreninde konuşan Görmez, eğitimin önemine değindi. Görmez, "Gerçekten çok güzel bir tablo ile karşı karşıyayım. Renklerinizin ve dillerinizin farklılıkları Allah'ın ayetlerindendir. Bizim medeniyetimizde sömürmek yok. Hiç kimsenin kimliğine dinen müdahale etmedi. Adalet esas oldu. Ümmetin çocukları 200 yıldır cahil bırakıldı. Biz insanların umut bağladığı topraklarda yaşıyoruz. Gönül coğrafyamızla ilgili misafir öğrencilerimizin çok eksiği var. Şuan 140 bin yabancı öğrenci var Türkiye genelinde. Onlar sadece burada eğitim almıyor. Bizim öğrencilerimize de farklı şeyler öğretiyorlar. Onun için hedefi alem olmayan alim olamaz" diye konuştu.



