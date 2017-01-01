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Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır

İSTANBUL, () DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir, insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime...

Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır

İSTANBUL, () DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir, insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez" dedi.


Görmez yazılı açıklamasında, "Yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız insanlar üzerine hunharca yapılan silahlı saldırı bütün milletimizi derinden yaralamıştır. Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır" ifadesini kullandı.

"Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur" diyen Görmez, " Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir ve topyekün insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bu gece yapılan terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir. Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür. Hiçbir müslüman vicdanın asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle telin ediyor, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" dedi.



 

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