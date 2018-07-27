Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, yaz Kuran kursuna ziyaret

RİZE’ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kentte 4-6 yaş grubu öğrencilerin eğitim gördüğü yaz Kuran kursunu ziyaret etti.Kentte yarın düzenlenecek olan ‘İller Buluşması ve Hafızlık İcazet Merasimine’ katılmak üzere Rize’ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kentte İl Müftülüğü bünyesinde açılan, 4-6 yaş grubu öğrencilerin eğitim gördüğü yaz Kuran kursunu ziyaret etti. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın ve diğer görevlilerin de eşlik ettiği ziyarette Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, öğrencilerle sohbet etti ve bilgi aldığı kurstaki din görevlilerine de emeklerinden dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Erbaş, ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

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