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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Toplumu ve kadınları rahatsız edecek tartışmalara itibar edilmesin

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, son zamanlarda bazı televizyon kanalları ile sosyal medyada çıkan toplumu ve kadınları rahatsız edecek tartışmalara itibar edilmemesi gerektiğini, medya kuruluşlarının ise daha hassas davranmaları...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Toplumu ve kadınları rahatsız edecek tartışmalara itibar edilmesin
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, son zamanlarda bazı televizyon kanalları ile sosyal medyada çıkan toplumu ve kadınları rahatsız edecek tartışmalara itibar edilmemesi gerektiğini, medya kuruluşlarının ise daha hassas davranmaları gerektiğini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3 günlük ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere  geldiği Hakkari'de Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Erbaş, valilik ziyaretinin ardından, Hacı Sait Camisi'nde cuma namazı öncesi, cemaate vaaz verdi. Prof. Dr. Erbaş, Hakkari'de ilçeler ve bağlı köylerdeki tüm din görevlileri ile toplantıda bir araya geleceklerini, daha kaliteli hizmet için yapılması gerekenlerle ilgili müzakerede bulunacaklarını belirterek "Hakkari ilimizde gerçekten valiliğimizin, belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri yerinde gördük. Bunun için de sizlere özellikle şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah daha güzel işleri yapmayı sizlere nasip eylesin" dedi.
Televizyonlarla sosyal medyada toplumu ve kadınları rahatsız edecek tartışmaları yer aldığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şunları söyledi:
"Bazı televizyon kanalları ile sosyal medyada çıkan konulara itibar edilmemesi gerekir. Medya kuruluşlarının ise daha hassas davranmaları gerekir. Kadın ne kadar önemli ise erkek de kadın için o kadar önemlidir. Zaman zaman kadınlarla ilgili birtakım sorular soruluyor ve biz bunlara cevap veriyoruz. Bazı medya kuruluşları ve sosyal medyada ihtilaflı konular dile getiriliyor. Spekülasyonlar yapılıyor. Bunlara fırsat vermeyin. Medya yöneticileri bunlara yer vermesin. Sosyal medyada da  fazla paylaşmasınlar. Toplumumuzu ve kadını rahatsız edecek konuları erkanlarda tartışmak, reyting kaygısı ile ekrana taşımak uygun değildir. Huzurumuz için bunlara dikkat etsinler. Bunu yaparak istismara zemin hazırlamamamız gerekiyor. Bize ulaşın, en doğru cevabı bizden alın. Pek çok ilçede kadın ve ailenin sorunlarını çözmek için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 'Aile Rehberlik' büroları açtık. Lütfen bu bürolarımıza müracaat edin. İstiyoruz ki bu konularda milletimiz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarına, kurulun vermiş olduğu ve yaptığı açıklamalara kulak versin."

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