Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnşallah beraberliğimiz daha da gelişir

Nedim KOVAN/ORDU, () - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam coğrafyasının hiçbir zaman kan ve gözyaşından uzak kalmadığını belirterek, "İnşallah, bu bayram günlerinde birlik ve beraberliğimiz, hem ülke içinde hem de bütün...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnşallah beraberliğimiz daha da gelişir

Nedim KOVAN/ORDU, () - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam coğrafyasının hiçbir zaman kan ve gözyaşından uzak kalmadığını belirterek, "İnşallah, bu bayram günlerinde birlik ve beraberliğimiz, hem ülke içinde hem de bütün Müslümanlar arasında daha da gelişir, yeşerir" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, memleketi Ordu'ya geldi. Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret eden Erbaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İslam coğrafyasının kan ve gözyaşından hiçbir zaman uzak kalmadığını, Müslümanların büyük acıları yaşadığını kaydeden Erbaş, "Bu bizim imtihanımız, diyorum. Bu imtihanı birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, çözeceğiz. Kudüs, Ramazan'a 1 gün kala kana boyandı. 62 kardeşimiz, Kudüs'te şehit oldu. Suriye, Irak öyle; Doğu Türkistan öyle. Zaman zaman belki gözden kaçıyor; ama Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimiz çok büyük acılar yaşıyorlar. Hepsine dua ediyoruz, tabi duayı sadece dilimizle etmememiz gerekiyor. Fiili duamız, bizim yardımlarımızdır; hayır hasenatımızdır. Onların yanında bulunmamızdır. Filistin'de, Kudüs'te olmamızdır. Bu, fiili duadır" diye konuştu. 
'RAMAZAN AYI, KUR'AN AYIDIR'
Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Biz birlik, beraberlik içerisinde hareket edersek işte Türkiye'nin yapmış olduğu toplantılar neticesinde alınan kararlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü başkent ilan etmesi, Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin teklifiyle orada bir oylamanın yapılması ve oylamanın büyük çoğunlukla Türkiye'nin teklifinin lehinde çıkması; bu, işte birlik ve beraberliğin ne büyük bir güç olduğunu ve sonuçlarının ne kadar hayırlı olduğunu bize göstermiştir. Dolayısıyla Ramazan ayı, Kur'an ayıdır. Kur'an da bütün Müslümanları birlik, beraberliğe davet eder. İnşallah, bu bayram günlerinde birlik ve beraberliğimiz hem ülke içinde hem de bütün Müslümanlar arasında daha da gelişir, yeşerir" dedi.
Diyanet İşleri Başkan Erbaş, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret edip, Ordu'daki programlarını sürdürdü.

​FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325