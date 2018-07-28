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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hafızlık bir kitabı öylesine ezberlemek değildir

RİZE'de 3'üncü İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi'nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hafızlık bir kitabı öylesine ezberlemek değildir. Kuran-ı Kerim'i akla ve kalbe yerleştirmek, hayata ve ahlaka kılavuz yapmak,...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hafızlık bir kitabı öylesine ezberlemek değildir
RİZE'de 3'üncü İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi'nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hafızlık bir kitabı öylesine ezberlemek değildir. Kuran-ı Kerim'i akla ve kalbe yerleştirmek, hayata ve ahlaka kılavuz yapmak, anlayarak aydınlattığı yoldan yürümektir" dedi.
Kentte, 3'üncü İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Törene, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize milletvekilleri Hayati Yazıcı ve Osman Aşkın Bak, hafızların aileleri ve vatandaşlar katıldı. Kuran okunmasıyla başlayan törende mehter takımı da gösteri yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 366 hafızı, başarılarından dolayı tebrik etti. Erbaş, törende şunları söyledi:
"Kuran-ı Kerim'in eşsiz nazmını ezberlediniz. Allah'ın en büyük nimeti hafızlık payesini aldınız. Sizleri tebrik ediyorum. Bu şerefi bir ömür taşımak ve bu büyük payenin hakkını vererek ahirette en büyük mükâfata nail olmak için hayatınız boyunca şu 4 şeyi asla ihmal etmeyiniz. Birincisi; ezberlediğiniz, kalbinize nakşettiğiniz Kuran-ı Kerim'in hayat veren mesajlarını anlayacaksınız. Anlamaya çalışacaksınız. Manasına, tefsirine, bütün inceliklerine vâkıf olacaksınız. Onun üstün hakikatlerini öğrendikçe hafızlığınızdan daha çok zevk alacaksınız. İkincisi; onun ahlakıyla ve ahkâmıyla hayatınızı güzelleştireceksiniz. Onu yaşayarak topluma örnek olacaksınız. Hafızlık, bir kitabı öylesine ezberlemek değildir. Kuran-ı Kerim'i akla ve kalbe yerleştirmek, hayata ve ahlaka kılavuz yapmak, anlayarak aydınlattığı yoldan yürümektir."
Konuşmasının devamında hafızlara tavsiyelerini sürdüren Erbaş, "Sahip olduğunuz bu hazineyi kaybetmeyeceksiniz. Hafızlık büyük bir nimettir. Her nimetin şükrü kendi cinsinden eda edilir. Hafızlığın şükrü, onu unutmamak, yaşamak ve hayatı onunla güzelleştirmek ve hafız yetiştirmektir. Sonuncusu ise eğitiminize devam edeceksiniz. Sizler bu toplumun âlimleri olacaksınız. İlmin bütün alanlarında bilgi sahibi olacaksınız. Yabancı diller öğreneceksiniz. Başta Arapçayı, Kuran-ı Kerim'i en iyi şekilde anlayacak düzeyde öğreneceksiniz. Bütün okulları başarıyla bitireceksiniz. Sizler bu gaye ile çalıştıkça Allah size yardım edecek, aileniz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlı işler yapmaya sizleri Rabbim muvaffak kılacak" dedi.
Konuşmaların ardından yeni hafızlar Kuran okudu. 366 hafıza belgeleri verildi.

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