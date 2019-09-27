Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu tür afetlerden rabbimiz bizleri muhafaza eder (3)

HAFIZLIK İCAZET BELGE TÖRENİNE KATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 81 öğrencinin icazet belge törenine katıldı. Törende konuşan Erbaş, öğrencileri tebrik ederek, "Hafız kardeşlerimiz, bu büyük işi başardılar. Kendilerini, anne ve babalarıyla öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Onların bu unvanı almalarında emeği geçenlerin hepsini tebrik ediyorum. Hafızlarımız en büyük gurur tablosu olarak hayatları boyunca bu belgeyi yanlarında taşıyacaklar. Ülkemizde sadece şu an belgeli hafızlık imtihanını kazanmış 160 bin civarında hafızımız var. Yeterli mi, değil. Toplam ülke nüfusunun yaklaşık binde ikisi oranına denk düşüyor. Bu yeterli değil. Bazı ülkeleri ziyaret ediyoruz. Birkaç yıl önce Somali'yi ziyaret ettik. Ağaç altlarında hafızlık eğitimi verilen ve toplam nüfusu 10 milyon olan bu ülkedeki toplam hafız sayısı bir milyon civarında, Sudan'da ise bu rakam 1,5 milyonu geçiyor" dedi. Erbaş, daha sonra öğrencilere icazet belgelerini verdi.