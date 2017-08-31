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Diyanet: Haram parayla kurban kesilmez

Oktay ENSARİ/KAYSERİ () - DİYANET İşleri başkanlığı Din Yüksek Kurulu, gayrimeşru yollarla kazanılan parayla kurban kesilemeyeceğini, mali ibadetlerin helal parayla yapılması gerektiğini açıkladı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri...

Diyanet: Haram parayla kurban kesilmez

Oktay ENSARİ/KAYSERİ () - DİYANET İşleri başkanlığı Din Yüksek Kurulu, gayrimeşru yollarla kazanılan parayla kurban kesilemeyeceğini, mali ibadetlerin helal parayla yapılması gerektiğini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu '2017 Kurban Rehberi' çerçevesinde kurbanla ilgili en çok sorulan sorulara yanıt verdi. Gayrimeşru yolla kazanılan parayla kurban kesilip kesilemeyeceği sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı şöyle:
"İslam dini kişilerin meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan elde etmelerini ister. Buna rağmen bir kişi malını haram yoldan kazanmışsa, hayatta iken kendisi, ölmüşse varisleri bu malın sahibini aramalı; sahibini bulduklarında bu malı kendisine vermelidirler. Şayet bu malın sahibini bulamazlarsa sevap beklemeksizin yoksullara veya hayır işlerine harcamalıdırlar  Gayrimeşru yolla elde edilen para o kişinin malı değildir. Dolayısıyla böyle bir para ile kurban kesmek uygun değildir. Zira malî ibadetler helal parayla yapılmalıdır.’’
"ÖLÜ KURBANI YOK"
Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun hazırladığı '2017 Kurban Rehberi'nde 'ölü kurbanı' diye bir kurbanın olmadığı da belirtilerek şöyle denildi:
"Dinimizde ölü kurbanı veya kabir kurbanı diye bir kurban çeşidi yoktur. Ancak, sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. Ayrıca, kurban borcu olup, hayatta iken vasiyet eden kişinin bıraktığı miras yeterli ise mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir. Vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmeleri gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmüş bulunan anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlamak üzere, çeşitli hayır kurumlarına, fakir ve muhtaç kişilere bağışta bulunabileceği gibi, kurban da kesebilir. Ölenin kendisi için kurban kesilmesine dair vasiyeti yoksa kesen kimse, bu kurban etini fakirlere yedirebileceği gibi, kendisi ve zenginler de yiyebilir. Ancak ölen kişinin vasiyeti varsa, tamamen fakirlere yedirilmesi veya dağıtılması gerekir."

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