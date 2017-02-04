Diyaliz hastaları vatandaşa su dağıttı

Fatih YILMAZ/ TOKAT,()-TOKAT'ta bazı diyaliz hastaları, kışın daha az su tüketildiğini belirterek vatandaşlara içmeleri için ılık su dağıttı.

Tokat'ta diyaliz hastası bazı vatandaşlar kışın az su tüketildiğini belirterek Cumhuriyet meydanında bir program düzenlendi. Gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna'nın da destek verdiği programda diyaliz hastaları, yanında getirdikleri sıcak ve soğuk suyu karıştırarak vatandaşlara ılık su dağıttı.

Tokat Böbrek ve Diyaliz Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği eski Başkanı Turan Melek, Türkiye'de 80 binin üzerinde diyaliz hastası bulunduğunu söyleyerek, "Bunların yaklaşık 30 bine yakını su içmemelerinde kronik böbrek yetmezliğine varıp diyalize giren arkadaşlarımız. Bugün meydanda su dağıtıp insanlarımız su içmeye teşvik ettik. Güzel bir katılım oldu, teşekkür ediyorum" dedi.

Gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna ise, kışın az su tüketildiğini öğrendiklerini belirterek, "Yaz kış fark olmadığını, insan vücudunun aynı derecede suya ihtiyacı olduğunu insanlara hatırlatmak istedik. Araçlar yakıtla, insanlar suyla gider. Bol bol su içmemiz lazım" diye konuştu.

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