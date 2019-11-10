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Divle obruk peyniri, Fransızların 'rokfor' peynirine rakip

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde mağarada üretilen Divle obruk peyniri, Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülüyor. Bu yıl üretilen 45 ton peynir, yaklaşık bir ayda tamamen satıldı. Bölgeye yaklaşık 4,5 milyon...

GENEL 10.11.2019, 12:11
Divle obruk peyniri, Fransızların 'rokfor' peynirine rakip
KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde mağarada üretilen Divle obruk peyniri, Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülüyor. Bu yıl üretilen 45 ton peynir, yaklaşık bir ayda tamamen satıldı. Bölgeye yaklaşık 4,5 milyon lira katma değer sağlayan peynirin aromasını, olgunlaşması için bekletilen mağaradan aldığını ifade eden Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, ''Peynire aroma tadı veren de mağaranın mikroflora bakteri yapısıdır. Piyasada Türk rokforu olarak adlandırılıyor. Fransa'nın rokfor peyniriyle eş değerdir. Hatta bir adımda öndedir'' dedi.  
Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyü ve civar köylerde, nisan ve mayıs aylarında koyun ve keçi sütünden elde edilen peynirler, yine koyun ve keçi derilerinden yapılan tulumlara basılıp, Divle Obruk Mağarası'na konuyor.  Olgunlaşma aşaması mağara sağlanan peynir ekim aylarında çıkartılıp, satılıyor. Köylüler tarafından yapılan ve 2017 yılında coğrafi işaret tescilini alan Divle obruk peyniri, Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülüyor.
36 METRE DERİNLİĞİNDEKİ MAĞARA OLGANLAŞIYOR
Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Divle obruk peynirinin 236 metre uzunluğunda, 35 metre derinliğindeki mağarada olgunlaştığını belirtti. Büyükkarcı, şunları söyledi:
'' Obruk mağarası 256 metre uzunluğunda, 36 metre derinliğinde, yaz kış ortalama sıcaklık derecesi 7 derecedir. Nem oranı da yüzde 99'dur. Divle obruk peynirini, önemli kılan özelliklerden bir tanesi küçükbaş hayvanlarımızın meralarda doğal olarak otlaması, kekik, yavşan gibi otları yemesi ve bu hayvanlardan elde edilen sütten olmasıdır. Hiçbir fenni yem yedirilmiyor.  İkinci önemli kılan özellikte, mağaranın mikroflora, bakteri yapısıdır.  Bu peynirler ilk konduğunda beyazdır. Kuzu, keçi oğlak derilerinden elde edilen tulum içinde konuyor. 1- 1,5 ay sonra tulumda, beyazımsı, mavimsi bir küf oluşur. Birkaç ay sonra bu kırmızıya dönüşür.   5 ayı tamamladığında kıpkırmızı rengi alır. Bu şu demektir, artık peynir olgunlaşmıştır.''
45 TON 1 AYDA SATILIYOR, 4.5 MİLYON KATMA DEĞER SAĞLIYOR  
Büyükkarcı, mağaranın kapasitesinin 45 ton olduğunu ve bu peynirin 1 ay gibi kısa bür sürede satıldığını söyledi. Büyükkarcı, ''Mağaramızın kapasitesi 45 tondur.  Bu yıl ortalama 100 liradan alıcı bulmaktadır.  Bölgemize yaklaşık 4,5 milyon katma değer sağlamaktadır.  Gün geçtikçe talep artmakta.  Fiyatta ona göre yükselmektedir.'' dedi. 
1990'lı yıllarda Fransız ve İtalyanların bölgeye gelip mağaradaki bakterinin özelliğini araştırdıklarını hatırlatan Büyükkarcı, ''1990'larda Fransız ve İtalyanlar geldi.  Mağaradaki bakteriyi üretme adına; fakat üretemediklerini biliyoruz. Bu mağaraya ait bir bakteri yapısı var.   Peynire aroma tadı verende bakteri yapısıdır.  Piyasada Türk rokforu olarak adlandırılıyor.  Fransa'nın rokfor peyniriyle eş değerdir.  Hatta bir adımda öndedir. Çünkü çocukluğumuzda ailemiz bunu penisilin diye yedirirdi.  Antibiyotik olarak birçok hekimde bu peyniri tavsiye etmektedir. Yüzde 100 doğal üründür. Kırmızı rengi almayan peynir Divle obruk peyniri değildir.   Ekim ayı sonunda mağaradan çıkartılır ve bir ay kadar bir süre içinde tamamen biter.  Aralık ayında peynir bulamazsınız. Çünkü Ankara, İzmir, İstanbul'dan gelip buradan götürüyorlar. ''diye konuştu. 
Üreticilerden Taceddin Durna da bu yıl satışlardan memnun, olduğunu ve her geçen gün talebin arttığını söyledi. Durna, ''Geçen yıl kilosu 60 liraydı, bu yıl 100 liraya satıyoruz. Memnunuz. Peynirin bir aylık sezonu vardı ve bir ay içinde neredeyse tamamı satıldı. Buzdolabında saklama ömrü uzun ve bayatlama söz konusu olmaz. Her yıl biraz daha talep artıkça, satışlar hızlanıyor. Satış yönünden bir sorunumuz yok.  Daha önce insanlar köyümüze geldiğinde peynirin tadına bakamıyordu. Şimdi onun içinde bir ortam hazırlandı ''dedi. 
Durna, satış için kooperatif kurulduğunu ve artık yurt dışına da satış yapabileceklerini belirtti.  Durna, ''Ürünümüz tamamen yöresel ve doğal. Süt sağılıyor, herhangi bir katkı maddesi olmadan mayalanıp peynir yapılıyor.  Annelerimizin, bacılarımızın yaptığı peynirler'' dedi.

 

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