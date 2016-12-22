DİSK'ten asgari ücret eylemi



İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, () DİSK üyesi bir grup, asgari ücretle ilgili taleplerini duyurmak için Şişli'de bir alışveriş merkezinin önünde protesto gösterisi düzenledi, basın açıklaması yaptı. Grup, ellerinde pankartlarla bir süre slogan attı.

Ardından Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, basın açıklaması yaptı. Çerkezoğlu, hükümet ve sermaye çevrelerinin asgari ücreti düşük tutmak için bir süredir abartılı ve gerçek dışı değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Çerkezoğlu, "Çarşıda pazarda karşılaştığımız gerçek bu mudur? Soruyoruz: TÜİK enflasyon oranını yüzde 7-8 civarında açıklarken, asgari yaşam maliyetinin sadece yüzde 4 artmasını neye dayanarak iddia edebilmektedir." dedi.

Çerkezoğlu, taleplerini konusunda ise "Asgari ücret sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları ilgilendirmektedir. Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır. Bir işçinin ailesiyle beraber insanca yaşayabileceği bir ücret olarak belirlenmelidir. Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı, işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır. Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalıdır. Asgari ücret bütün çalışanlar için ortak saptanmalıdır. Ülke büyürken işçilerin bundan pay almaması adaletsizliktir. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları, verimlilik ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. 2017 yılı için asgari ücret en az 2000 TL net olmalıdır" şeklinde konuştu.

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