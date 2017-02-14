DİSK 50 yaşında

Mehmet İlkay ÖZER-Ozan URAL / İstanbul,() TÜRKİYE Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 50. kuruluş yıl dönümü Şişli Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceyle kutlandı.

Türkiye Maden-İş, Lastik-İş, Gıda-İş, Basın-İş ve Türk Maden-İş sendikaları tarafından 13 Şubat 1967 tarihinde kurulan DİSK 50. yılını Şişli Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle kutladı.Geceye CHP'li milletvekili Veli Ağbaba, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, HDP milletvekilleri Garo Paylan, Sırrı Süreyya Önder, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Gece DİSK Korosu'nun DİSK'in 50. yılına özel bestelenen eseri seslendirmesiyle başladı. Ardından DİSK Genel Başkanı Kani Beko söz aldı. Konfederasyonun geçmişi ve mücadelesinden bahseden Beko'nun ardından, Disk'in 50 yılını anlatan belgesel gösterildi. Belgeselin ardından sahneye Genco Erkal, Timur Selçuk, Zülfü Livaneli, Erdal Güney, Kardeş Türküler ve DİSK Korosu çıktı. Beraber şarkılar seslendiren santaçılar geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Gece katılımcılara plaket verilmesi ile sona erdi.

ALPER TAŞ: HEM DÜNYADA HEM TÜRKİYE'DE SINIF MÜCADELESİNE İHTİYAÇ VAR

Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Alper Taş gece başlamadan önce yaptığı açıklamada DİSK'in ülke tarihine damga vurduğunu belirterek: "DİSK Türkiye sınıf hareketi açısından çok önemli bir örgütlenme. Bizzat işçilerin kurduğu, geliştirdiği, büyüttüğü. Türkiye'nin yakın tarih dönemi içerisinde, bu tarihe adını yazdıran örgütlenmelerden biri" dedi.Sınıf bilincine ve mücadelesine dikkat çeken Taş: " Hem dünyada hem Türkiye'de sınıf hareketi geriledi. Ama bugün hem dünyada hem Türkiye'de sınıf mücadelesine ihtiyaç var. Sınıf hareketine ihtiyaç var. Çünkü dünya artık kimlikler savaşına bürünmüş vaziyette. Etnik ve mezhepsel temelde insanları ayrıştıran, bölen bir iklim gelişiyor" diye konuştu.

KANİ BEKO: DİSK BU ÜLKENİN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK, SOSYAL HUKUK DEVLETİ OLMASINI İSTEYEN BİR KONFEDERASYONDUR



DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "DİSK'in kuruluş ilkelerine baktığımızda başta Kemal Türkler ve arkadaşlarının söylediği önemli cümleler var. DİSK bu ülkenin bağımsız, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olmasını isteyen bir konfederasyondur. DİSK işçilerin ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını koruyan, kollayan bir konfederasyondur. En önemlisi DİSK'in sermayeden bağımsız, devletten bağımsız, siyasi partilerden bağımsız olma ilkeleri bizim için çok önemlidir"

SÜLEYMAN ÇELEBİ: DİSK DİZ ÇÖKMEYEN BİR ÖRGÜTTÜR

DİSK eski genel başkanı Süleyman Çelebi 50 yıllık geçmişinde zor durumlarla karşılaştığını ancak mücadeleden kaçmadığına belirterek: "DİSK, Türkiye işçi sınıfının gerçekten sınıf mücadelesini veren, devletten bağımsız, siyasi partilerden bağımsız kitle ve sınıf sendikacılığını temel alan önemli bir örgüt. Bu örgüt işçi sınıfının mücadelesindeki bütün kazanımlara imza atmış bir örgüttür. Türkiye işçi sınıfı ne kazanmışsa burada DİSK'İN imzası vardır, mücadelesi vardır, bedeli vardır. DİSK darbe dönemi ve hapishane koşulları olduğunda bile diz çökmemiştir. DİSK diz çökmeyen bir örgüttür" dedi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER: DİSK'İN SENDİKA VE SINIF ÖRGÜTÜ OLMANIN ÇOK ÖTESİNDE BİR ANLAMI VARDIR

HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'de sadece işçi sınıfına değil, özgürlük mücadelesine, demokrasiye, sosyalizm mücadelesine dair kim ne söylemişse içerisinde DİSK'in bir emeği ve hakkı vardır. Bir sendika ve sınıf örgütü olmanın çok ötesinde bir anlamı vardır, bütün Türkiye halkları için"

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